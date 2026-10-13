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התקיפות בתימן מסלימות

הסעודים מעתיקים מצה"ל: התרעת פינוי לחות'ים

סעודיה עושה אביחי אדרעי, ומפרסמת התרעת פינוי לתחנת הדלק המרכזית של חברת הנפט התימנית הסמוכה לבירה צנעא. תקיפת מחסני הנפט של החות'ים מגיעה אחרי סדרת תקיפות על מתקני נפט סעודים

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התרעת הפינוי למתקני הדלק בצנעא (ללא)

הסעודים עושים "אביחי אדרעי" ומפרסמים התרעת פינוי לפני תקיפה ליעד של החות'ים בבירה צנעא.

בהודעת הפינוי נדרשים החות'ים להתרחק מתחנת הדלק המרכזית אל סבאחה, של חברת הנפט של תימן, לפני תקיפה אפשרית.

התרעת הפינוי נועדה לשימוש פסיכולוגי ותעמולתי הרבה יותר מהתקיפה עצמה. חוץ מישראל, אין כמעט מדינות בעולם שמפרסמות התרעת פינוי לפני תקיפה, אלא הן תוקפות ישר.

תקיפת מתקני הנפט של תימן נעשית אחרי סדרה של תקיפות וירי טילים חות'ים לעבר חברות הנפט הסעודיות עראמכו, לעבר צינור הנפט הסעודי ולעבר מספר שדות תעופה על חוף הים האדום ובבירה ריאד.
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