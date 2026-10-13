סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

נדב איל בטוח: הוא המועמד הטוב ביותר של גוש השמאל

עיתונאי 'ידיעות אחרונות' נדב איל, התייחס לקרבות באופוזיציה, טען מי לדעתו המועמד הטוב ביותר מטעמה נגד ראש הממשלה נתניהו, ומה צריכות לעשות המפלגות בגוש השמאל

32 תגובות
עקבו אחרינו ב -
נדב איל ((צילום: דני בר אדון))

‏העיתונאי והפרשן נדב איל, התייחס היום (שלישי) לקרבות בגוש האופוזיציה על מי מוביל את הגוש ומי ייבחר לראשות הממשלה.

איל מצידו טען: "איזנקוט הוא המועמד הטוב ביותר שהציג הגוש מול נתניהו מאז 2009. זה לא מה שאני חושב- זה מה שהנתונים אומרים. בפרט סקר 12 אתמול על התאמה לראשות הממשלה. הוא הגיע להישגים גדולים, אבל לא צריך להתרפק עליהם.

הנה מה שהוא צריך לעשות כדי לשבור סטטיות מסוכנת ולפנות לליכודניקים; רגע אחרי שבנט, ליברמן ולפיד יודיעו שיתמכו בראש המפלגה הגדולה בגוש. הגיע הזמן".

עוד הוא הוסיף: "הנה מה שהמחנה צריך לעשות: להבין שזה מה שיש, ועם זה ננצח. לדחות את נבואות החורבן, ולהבין שיש לו קבוצת מפלגות טובה מאוד, מסודרת היטב, עם נתוני יסוד חזקים".

חדשות סרוגים

נזכיר כי מוקדם יותר היום, הזהיר גנץ את גדי איזנקוט, וטען כי ליברמן ובנט מתכננים להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, ולזרוק את איזנקוט. ליברמן מצידו תקף את גנץ, טען כי הוא משרת את ביבי ותהה מה הוא מקבל ממנו על כך.
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
32
לאה
לפני שעה

איזנקוט לא שמאל אלא מפקד שדואג ללוחמים שלנו, בזמן שנתניהו מרוויח מהפקרת הבנים במילואים!
הצטרפו אלינו