נדב איל בטוח: הוא המועמד הטוב ביותר של גוש השמאל

‏העיתונאי והפרשן נדב איל, התייחס היום (שלישי) לקרבות בגוש האופוזיציה על מי מוביל את הגוש ומי ייבחר לראשות הממשלה.

איל מצידו טען: "איזנקוט הוא המועמד הטוב ביותר שהציג הגוש מול נתניהו מאז 2009. זה לא מה שאני חושב- זה מה שהנתונים אומרים. בפרט סקר 12 אתמול על התאמה לראשות הממשלה. הוא הגיע להישגים גדולים, אבל לא צריך להתרפק עליהם.

הנה מה שהוא צריך לעשות כדי לשבור סטטיות מסוכנת ולפנות לליכודניקים; רגע אחרי שבנט, ליברמן ולפיד יודיעו שיתמכו בראש המפלגה הגדולה בגוש. הגיע הזמן".

עוד הוא הוסיף: "הנה מה שהמחנה צריך לעשות: להבין שזה מה שיש, ועם זה ננצח. לדחות את נבואות החורבן, ולהבין שיש לו קבוצת מפלגות טובה מאוד, מסודרת היטב, עם נתוני יסוד חזקים".