נדב איל בטוח: הוא המועמד הטוב ביותר של גוש השמאל

העיתונאי והפרשן נדב איל, התייחס היום (שלישי) לקרבות בגוש האופוזיציה על מי מוביל את הגוש ומי ייבחר לראשות הממשלה.
איל מצידו טען: "איזנקוט הוא המועמד הטוב ביותר שהציג הגוש מול נתניהו מאז 2009. זה לא מה שאני חושב- זה מה שהנתונים אומרים. בפרט סקר 12 אתמול על התאמה לראשות הממשלה. הוא הגיע להישגים גדולים, אבל לא צריך להתרפק עליהם.
הנה מה שהוא צריך לעשות כדי לשבור סטטיות מסוכנת ולפנות לליכודניקים; רגע אחרי שבנט, ליברמן ולפיד יודיעו שיתמכו בראש המפלגה הגדולה בגוש. הגיע הזמן".
עוד הוא הוסיף: "הנה מה שהמחנה צריך לעשות: להבין שזה מה שיש, ועם זה ננצח. לדחות את נבואות החורבן, ולהבין שיש לו קבוצת מפלגות טובה מאוד, מסודרת היטב, עם נתוני יסוד חזקים".
נזכיר כי מוקדם יותר היום, הזהיר גנץ את גדי איזנקוט, וטען כי ליברמן ובנט מתכננים להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, ולזרוק את איזנקוט. ליברמן מצידו תקף את גנץ, טען כי הוא משרת את ביבי ותהה מה הוא מקבל ממנו על כך.
איזנקוט לא שמאל אלא מפקד שדואג ללוחמים שלנו, בזמן שנתניהו מרוויח מהפקרת הבנים במילואים!