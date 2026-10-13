אחרי הגיור והפרובוקציות: ההפתעה שמחכה לסידני סוויני בישראל

סידני סוויני ( שאטרסטוק/ Leonard Zhukovsky )

השחקנית ההוליוודית סידני סוויני, שכולנו מכירים מהסדרות המצליחות "אופוריה" ו"הלוטוס הלבן", לא יורדת מהכותרות בתקופה האחרונה. אחרי הדיווחים על כך שהיא שוקלת להתגייר, הפגישות עם רבנים והפרסומות החושפניות שעוררו סערה, עכשיו היא מגיעה גם ל"ארץ נהדרת", ומי שתגלם אותה היא מישל פרו.

הערב (שלישי), עם חזרתה של תוכנית הסאטירה לעונה חדשה בקשת 12, תזכה סוויני לראשונה לחיקוי בתוכנית, כשפרו תיכנס לנעליה של אחת הכוכבות המדוברות בהוליווד. מגיור ועד לפרסומות שעוררו סערה בתקופה האחרונה שמה של סוויני עלה לכותרות גם בהקשר היהודי. על פי דיווחים, השחקנית שוקלת להתגייר בעקבות הזוגיות שלה עם איש תעשיית המוזיקה היהודי סקוטר בראון, ואף נפגשה עם שני רבנים כדי לבדוק את האפשרות. השניים גם נצפו בתפילות ראש השנה בבית כנסת בקונטיקט, אם כי סוויני עצמה עדיין לא אישרה שהיא מתכוונת להתגייר. וזה ממש לא הסיפור היחיד שסביבה. לאחרונה השתתפה סוויני בקמפיין חושפני לחברת Novig, שבו הופיעה בעירום כשהיא מסתירה את גופה באמצעות אביזרי ספורט. הפרסומת עוררה ביקורת ברשת, בין היתר מצד ספורטאיות שטענו כי היא מחפיצה נשים.

מישל פרו וידין גלמן ( דרור סיתהכל )

מישל פרו כבר עשתה את זה קודם

מי שתיכנס לנעליה של סוויני היא השחקנית ויוצרת התוכן מישל פרו, וזו ממש לא הפעם הראשונה שהיא עושה את זה. בפורים האחרון פרו כבר התחפשה לכוכבת ההוליוודית, בהשראת פרסומת הג'ינס המפורסמת שלה שעוררה סערה ברשת. גם ב"ארץ נהדרת" היא כבר הספיקה להופיע בעבר, במערכון "גחלת נעורים", אבל הפעם היא חוזרת עם חיקוי של סוויני, שכבר תקופה ארוכה לא מפסיקה לייצר כותרות.