אשתו של השר הבכיר מהליכוד יוצאת להגנת עמית סגל

העיתונאית גאולה אבן סער ואשתו של שר החוץ גדעון סער, יצאה היום (שלישי) להגנתו של פרשן חדשות 12 עמית סגל.

‏נזכיר כי בימים האחרונים, סגל נמצא תחת מתקפה קשה מצד חבריו לערוץ, עיתונאים וצייצני רשת, לאחר שנחשפו התכתבויות שלו עם יועצו של נתניהו יונתן אוריך.

אבן סער כתבה: "עמית סגל יותר מוכשר מכל העיתונאים שתוקפים אותו מתוך ביתו המקצועי ומחוצה לו. יותר אינטליגנטי מהם, יותר סקופר מהם, יותר מנומק מהם, יותר ידען מהם, פלא שהם כל כך שונאים אותו?"