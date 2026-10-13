אשתו של השר הבכיר מהליכוד יוצאת להגנת עמית סגל

העיתונאית גאולה אבן סער ואשתו של שר החוץ גדעון סער, יצאה היום (שלישי) להגנתו של פרשן חדשות 12 עמית סגל.
נזכיר כי בימים האחרונים, סגל נמצא תחת מתקפה קשה מצד חבריו לערוץ, עיתונאים וצייצני רשת, לאחר שנחשפו התכתבויות שלו עם יועצו של נתניהו יונתן אוריך.
אבן סער כתבה: "עמית סגל יותר מוכשר מכל העיתונאים שתוקפים אותו מתוך ביתו המקצועי ומחוצה לו. יותר אינטליגנטי מהם, יותר סקופר מהם, יותר מנומק מהם, יותר ידען מהם, פלא שהם כל כך שונאים אותו?"
מוקדם יותר עיתונאים נוספים מחדשות 12 תקפו את סגל, ביניהם אילן לוקאץ', יגאל מוסקו ועוד.
קודם לכן, חגי סגל, אביו של עמית, הגיב אף הוא לסערה ולטענות הקשות נגד בנו.
בדבריו כתב סגל האב: "לא היו ימים יפים לעיתונות העברית כמו היממה האחרונה: החרדה הגדולה של הברנז׳ה לאתגר האובייקטיביות המקצועית, הרתיעה מכל רבב הטיה לכאורה, ההקפדה הקנאית על אי הסגרת רגשות אלקטורליים ערב בחירות, הקריאה הנחרצת להרחקת כל עמית למקצוע שנתפס מסתודד עם דובר כלשהו. סוף סוף כמיהה לעיתונות נטו".
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