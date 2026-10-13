יאיר פרנקנטל עם אחראי מתנדבים במרחב אשר ליאור פדידה ( צילום: דוברות מד״א )

יממה אחרי אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים, יאיר פרנקנטל, מתנדב נוער במד"א מתאר את מה שקרה ברגעי האימה.

אתמול (שני), קצת לפני השעה 15:00 התפוצץ נפל בקרבת תלמידי הישיבה התיכונית במעלות שהיו בטיול ברכס רמים. יאיר פרנקנטל בן ה-15 תושב מעלות שנפצע באורח קל הוא מתנדב בנוער מד"א כמגיש עזרה ראשונה סיפר: אחרי הפיצוץ הגדול ששמעתי הרגשתי שגם אני נפצעתי, אבל התחלתי מיד לבדוק מי זקוק לעזרה רפואית כדי שאוכל לסייע מהידע שצברתי בקורס עזרה ראשונה שעברתי כמתנדב נוער במד"א. הנערים האחרים התקשרו למוקד החירום של מד"א ואני התחלתי להעניק טיפול רפואי לאחד הנערים שנפצע קשה מאוד. הבחנתי שהוא ללא דופק וללא נשימה לכן ביצעתי בו פעולות החייאה עד שהכונן של מד"א הגיע. אחי הקטן שגם הוא היה בטיול נפצע מהרסיסים וניגשתי לבדוק מה מצבו. חבר שלו שהיה לידו סייע לעצור את הדימום והדרכתי אותו כיצד לפעול כדי שאוכל להתפנות לעזור למי שנפצע קשה יותר. ברוך השם אני נפצעתי קל משני רסיסים שחדרו לרגל ולכתף שלי, אני מרגיש טוב ואני שמח שאני משתחרר היום כבר הביתה".

הראשון שהגיע לזירה היה כונן תגובה מהירה רכוב על אופנוע, חובש רפואת חירום במד"א דוד ראדקו בן ה-29 תושב קריית שמונה. "כשחזרתי מהעבודה מוקד החירום 101 של מד"א הזניק אותי לאירוע ומיד נסעתי לכיוון. הדרך לפצועים הייתה מסובכת מבחינת תנאי השטח, אך עשיתי כל שביכולתי כדי להגיע במהירות.

כבר ממבט ראשוני זאת הייתה נראית זירה קשה מאוד. הפצועים היו פזורים לאורך הציר, חלקם החזיקו את חבריהם הפצועים וניסו לסייע להם. בהמשך הציר ראיתי את הפצועים הקשים יותר", שחזר דוד והוסיף, "המקרה הזה יושב אצלי על נקודה די רגישה. אני בעצמי עובד כמחנך בתיכון של כיתה י' ולהגיע לאירוע כזה גורם לך לחשוב על הנערים הפצועים כאילו היית המורה שלהם וכמובן שלא במודע ישר שמתי את עצמי בנעליים של המורים שהיו בטיול הזה".

החובש ראדקו היה לאורך כל הזמן בקשר עם מוקד החירום של מד"א וסייע בהגעה של הצוותים הנוספים למקום במקביל לטיפול הרפואי שהוא מעניק לפצועים. "התחלתי מיד במיון הנפגעים ובעצירת הדימומים שלהם. למרות המראות הקשים והמצוקה, הנערים שיתפו איתי פעולה בצורה יוצאת דופן.

כל אחד ניסה לעזור לחבר שלו ככל יכולתו, היו כאלה שאפילו ביצעו חסמי עורקים לחבריהם כדי לעצור את הדימום. נתתי להם הנחיות כיצד לסייע, והם הקשיבו ופעלו בהתאם. זו הייתה זירה קשה ומורכבת מאוד, ולא פשוט לראות ילדים פצועים במצב כזה. עשינו כל מה שיכולנו כדי להעניק להם את הטיפול הטוב ביותר״, מספר.