פרופ' כהן אליה מפרגן לנתניהו: "ניהל את זה למופת"

משה כהן אליה ( יוטיוב / מכון ארגמן )

‏פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (שלישי) לסערה סביב גליה אלבין, שדיברה בזלזול ובצורה בוטה נגד הביביסטים ותומכי ראש הממשלה.

‏בדבריו כתב כהן: "הסרטון הוויראלי של גליה אלבין בפודקסט המוצלח של אבי שושן מלמד יותר מכל על אובדן הבושה הגזענית בישראל. כשאלבין מחקה את תומכי ממשלת ישראל כחבורה של בבונים שכל מה שהם מסוגלים להוציא מהפה הוא "ביבי. ביבי" במבטא מזרחי כבד, זו לא רק אלבין שמדברת. ככה מדברים כמעט כל התומכים באופוזיציה. הבבון המזרחי הביביסט הוא בעיה עבורם, כי הוא נספר בדיוק אותו דבר בקלפי כמו הקול של האינטליגנטים בשמאל, אנשי הווק באקדמיה הישראלית ונציגי הווק בתקשורת השמאל הישראלית. וזה מתסכל. מה זו הדמוקרטיה הזו? מדוע אנחנו "המתוחכמים" נספרים כמו הבבון הזה? הרי במשך ארבע שנים אמרו לנו ש"דמוקרטיה זה מסוכן", שזו "עריצות הרוב", שזו פגיעה בזכויות האזרח. במשך ארבע שנים יש לנו את יצחק עמית, את בהרב מיארה ואת "שומרי הסף" שמגינים על ההגמוניה הישנה, ופתאום אנחנו – "המתוחכמים" שבאדם – נספרים כמו הבבון העלוב הזה, תומך "ביבי. ביבי"?". ‏

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עוד הוסיף הפרופסור: "אני רוצה לומר משהו על הבבון הזה עם ה"ביבי. ביבי" שלו. אם יש משהו שלמדנו בארבע השנים האחרונות, הוא שמרוב תחכום, מרוב גישה "מערבית" נאורה, ייחסנו לחמאס רצון לחיים נורמליים, להסדרה ולשקט כלכלי. למזלם של ה"בבונים" הם אינם "מתוחכמים", כי דווקא השכל הישר שלהם מאפשר להם לראות את המציאות כפי שהיא, מה שלא ניתן לומר על ה"אובר-תחכום" של האליטות הווקיות בישראל.

‏גליה אלבין אפילו לא מתיימרת להיות מתוחכמת (כי היא פשוט מביכה בטיפשותה), אבל מי שרואה את עצמו כמתוחכם (130 פלוס באייקיו) הוא אילן לוקאץ', שבכתבה ששידר לאחרונה בחדשות 12, שבאה לבקר את "הגזענות" בקמפיין נתניהו שמעלים לטענתו את המזרחים, למעשה שיקף את הגזענות שלו, "המתוחכם שבאדם", כלפי אותם "ביביסטים" בזויים וכרותי אונה.

‏אז לוקאץ' היקר, לידיעתך, מקור המילה תחכום Sophistication קשור למסורת הסופיסטית ביוון העתיקה, שאותה ביקר אריסטו, ובצדק, משום שהתמקדה ביכולת לשכנע באמצעות רטוריקה גם על חשבון האמת. ולכן, במשך מאות שנים המילה "תחכום" נשאה משמעות שלילית של סילוף, זיוף והטעיה".

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לסיום הוא הוסיף: "אז תחכום אינו בהכרח חוכמה. לעיתים הוא רק היכולת להסתיר שקר מאחורי טיעונים מורכבים, בעוד שהחוכמה האמיתית מתבטאת ביכולת לחשוף את האמת בפשטותה.

‏והאמת הפשוטה היא שבאמת נתניהו ניהל את המלחמה הזו למופת. והאמת הפשוטה היא שאתם כל הזמן רציתם להפסיק את המלחמה. והאמת הפשוטה היא שנתניהו החזיר את כל החטופים עד האחרון שבהם, בעוד שאתם רציתם להיכנע ולהביא את החמאס שוב אל גבול יישובי העוטף. והאמת הפשוטה היא שהמערכת המשפטית אכן תפרה תיק לראש הממשלה נתניהו כדי להפיל את הימין, וזה נחשף בבית המשפט המחוזי בירושלים.

‏והאמת הפשוטה, ידידי אילן לוקאץ' עם האייקיו הגבוה, היא שהבבון המזרחי, זה שקורא "ביבי. ביבי", הוא הרבה יותר חכם מאדוני ה-sophisticated. כי האמת היא פשוטה ולא מתוחכמת".