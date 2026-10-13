סקר מנדטים נוסף: וינטר לא עובר את אחוז החסימה

שבועיים לבחירות. עופר וינטר בצרות ועדיין רחוק מאחוז החסימה. בסקר וואלה שערך מכון לזר עולה כי וינטר עדיין לא עובר.
לפי הסקר גוש האופוזיציה מוביל בחמישה מנדטים על גוש הימין, אבל עדיין לא מצליח להרכיב קואליציה בלי הערבים.
לפי הסקר, ישר של איזנקוט מקבלת 22 מנדטים, ביחד של בנט ולפיד 13, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 10 ועישראל ביתנו של ליברמן עם 9. ובסך הכל 54.
בגוש הימין: הליכוד בראשות נתניהו עם 20 מנדטים, עוצמה יהודית של בן גביר עם 8 כמו יהדות התורה של יעקב אשר. ש"ס של דרעי עם 7 מנדטים והציונות הדתית של סמוטריץ' ופייגלין עם 6 מנדטים ובסך הכל 49 מנדטים.
הנדל וזליכה עם 4 מנדטים לא משוייכים לאף גוש.
המפלגות הערביות עם 13 מנדטים - 8 לרשימה המשותפת ו-5 לרע"ם של מנסור עבאס.
גם בסקרים אתמול של ערוץ 12 וערוץ 14 וינטר לא עבר, כשלא היה שינוי משמעותי בגושים ולאף אחד מהגושים אין 61 מנדטים להקים קואליציה.
התרחישים האפשריים הם הקמת ממשלת מיעוט בראשות איזנקוט (כשהערבים יצטרכו להימנע) או תיקו פוליטי והליכה לבחירות נוספות. אפשרות נוספת היא שבירת הגושים והליכה לממשלת אחדות.
כל סקר שלא נותן לליכוד מעל 25 ולחרדיות מעל 18 ולדתיות לאומיות מעל 14 לא סקר טוב לדעתי ונחיה ונראה.הימין על גבול גוש,חוסם