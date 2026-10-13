סקר מנדטים נוסף: וינטר לא עובר את אחוז החסימה

שבועיים לבחירות. עופר וינטר בצרות ועדיין רחוק מאחוז החסימה. בסקר וואלה שערך מכון לזר עולה כי וינטר עדיין לא עובר.

לפי הסקר גוש האופוזיציה מוביל בחמישה מנדטים על גוש הימין, אבל עדיין לא מצליח להרכיב קואליציה בלי הערבים.

לפי הסקר, ישר של איזנקוט מקבלת 22 מנדטים, ביחד של בנט ולפיד 13, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 10 ועישראל ביתנו של ליברמן עם 9. ובסך הכל 54.

בגוש הימין: הליכוד בראשות נתניהו עם 20 מנדטים, עוצמה יהודית של בן גביר עם 8 כמו יהדות התורה של יעקב אשר. ש"ס של דרעי עם 7 מנדטים והציונות הדתית של סמוטריץ' ופייגלין עם 6 מנדטים ובסך הכל 49 מנדטים.

הנדל וזליכה עם 4 מנדטים לא משוייכים לאף גוש.

המפלגות הערביות עם 13 מנדטים - 8 לרשימה המשותפת ו-5 לרע"ם של מנסור עבאס.