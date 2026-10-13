העדות המטלטלת של מנדלבליט - "הם היו בטוחים שנתניהו ייכנע"

נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

עו"ד דוד פטר התייחס היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' לעדותו הדרמטית של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו וטען כי במדינה מתוקנת, ההליך היה מסתיים תוך שבועיים גג.

פטר כתב: "אם עומד התובע הכללי באותה עת, מי שחתם על כתב האישום, ואומר: אני ידעתי בזמן אמת שעבירות על החוק מבוצעות על ידי גורמי אכיפת החוק, אבל היה חשוב להשלים את מלאכת כתב האישום, היה חשוב להשלים את ההעמדה לדין של ראש הממשלה, אז לא עשיתי עם זה דבר. כאשר הוא אומר שהוא יודע היטב שיש האזנות סתר בלתי חוקיות, שיש תרגילי חקירה בלתי חוקיים, שפעולות חקירה נעשו ללא אישור יועץ משפטי לממשלה - דרישה מפורשת בחוק יסוד". עוד הוסיף פטר: "במדינה אחרת כמו ארה"ב בוחנים את כל הטענות לאי תקינות ואין הליך בתוך שבוע-שבועיים. יש פה מסע ציד של ממש, כאשר את ההסבר לאבסורד הזה נתן יואב תלם, אותו איש משטרה בכיר, שאומר מעל דוכן העדים בבית המשפט: 'אנחנו לא חשבנו שזה יגיע למשפט'. הם חשבו שנתניהו ייכנע. נתניהו לא נכנע ולכן האמת נחשפת".

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נזכיר כי במהלך עדותו, מנדלבליט מתח ביקורת חריפה על חוקרי המשטרה שחקרו את התיקים בשלושה נושאים: האחד - האזנת סתר של נתן אשל.

השני – שימוש נקודתי בטכנולוגיות בסגנון פגסוס, עליה אמר היועץ שלא ידע על כך, אולם בדיעבד לא רווה מכך נחת. הנושא השלישי שהיועץ מתח עליו ביקורת הוא תרגיל החקירה הבעייתי של המשטרה עם המקורבת של ניר חפץ - שהספיק לתקוף את החוקרים ולטעון כי הם העבירו תקופה קשה את משפחתו.

כשהיועץ המשפטי לממשלה לשעבר נשאל: "יש מקרים בדיעבד שלא אישרת, גם דברים חמורים?", מנדלבליט אישר ואמר כי הדבר נכון.