שדה תעופה בגרמניה נסגר בעקבות "תקרית חירום אווירית"

אירוע חריג: נמל התעופה הבינלאומי בעיר נירנברג שבגרמניה נסגר באופן מיידי, זאת בעקבות "תקרית חירום אווירית" שהתרחשה באזור. בהודעת הרשויות לא ניתנו פרטים נוספים, ונסיבות האירוע טרם ברורות.

לפי הדיווח בעיתון ה"בילד", מבצע משטרתי מתנהל כעת בשדה התעופה. במשטרה טענו כי המבצע החל זמן קצר אחרי שמטוס מהאי היווני קורפו נחת בנמל התעופה בנירנברג - דקה אחרי שעת הנחיתה המתוכננת.

דובר המשטרה אמר לעיתון כי החשד הוא שתקרית כלשהיא התרחשה במהלך הטיסה מיוון לגרמניה. עוד נטען כי מטוסי קרב מסוג "יורופייטר" ליוו את המטוס לפני הנחיתה.

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