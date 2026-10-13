באותו שבוע הפך לאבא ונפרד מאביו: הסטורי הכואב של סקאזי

שבוע לא פשוט עבר על הדיג'יי והמוזיקאי סקאזי. באותו שבוע שבו הוא ובת זוגו שיר חגגו את הולדת בנם השלישי, הוא גם נאלץ להיפרד מאביו, יוסף (חוסה) סויסה, שהלך לעולמו. כעת הוא משתף את עוקביו בתמונות מרגשות שמספרות את הסיפור כולו.

רק בשבוע שעבר התבשרנו שסקאזי, אשר סויסה, ובת זוגו שיר הפכו להורים בפעם השלישית. אלא שלצד השמחה הגדולה על התינוק החדש שהצטרף למשפחה, הגיע גם רגע עצוב במיוחד, כשאביו של המוזיקאי הלך לעולמו באותו שבוע.

"מעגל החיים בתמונה אחת באותו שבוע"

כעת, בסטורי שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, שיתף סקאזי תמונות של יד אביו שנפטר ושל יד בנו הקטן שנולד, וכתב: "מעגל החיים בתמונה אחת באותו שבוע".

כך, בתוך ימים ספורים, מצא את עצמו סקאזי מתמודד עם שתי חוויות שונות לגמרי: מצד אחד השמחה על הולדת בנו, ומצד שני הכאב על הפרידה מאביו.

הסטורי ששיתף ממחיש את השבוע המורכב שעבר עליו, שבו לצד האובדן והגעגוע לאביו, הוא גם זוכה לחבק את בנו החדש.