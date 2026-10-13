פרופ' יובל אלבשן בווידוי אישי: "סליחה, אבל אני לא מזועזע"

יובל אלבשן ( אריק מרמור/פלאש90 )

פרופ' יובל אלבשן התייחס היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' לעדות הדרמטית של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו, וטען כי הוא לא חושב שכתבי האישום יתבטלו.

"אני חושב את זה כמי שמצוי בעולם המשפט מ-92, לא מאתמול, שאין סיכוי שזה יקרה אירוע כזה של 'הגנה מן הצדק' וביטול כתב האישום, וזה לא לחובתו של נתניהו, זה לגנותו של המשפט. השופטים לא יקבלו את זה כי הם לא יכולים לקבל. ולמה הם לא יכולים לקבל? כי אם הם יקבלו את זה, זה אומר שהפרקליטות והתביעה מתמוטטים", הבהיא אלבשן. בהמשך התייחס אלבשן לטענתו כי נתניהו מבקש גם להשפיע על דעת הקהל: "אני בכלל לא בא בטענות על השימוש בזה, להפך, אני כותב שהמדינה היא הראשונה שעשתה בזה שימוש ב2019, כשהם הוציאו את זה בכוונה שישה שבועות לפני בחירות".

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המגיש יותם זמרי כעס עליו: "אתה מיתמם. צריכים לצאת לך ניצוצות מהראש. המאמר שלך צריך להיות כמה שנים לדעתך מנדלבליט יקבל בכלא.

‏האירוע הוא שגררו פה מדינה למשפטים של חמש שנים. אתה רואה עדות של יועמ"ש, שבעצם הוא היה 'מגיש תה' והוא לא ידע מה אלה עושים ולא יודע מה אלה עושים... ואתה מתעסק האם השיקול להגנה מן הצדק הוא מול הבוחר? איפה הזעם שלך?"

‏אלבשן הודה: "יכול להיות שאני כבר כל כך מורגל במערכות האלה שאני לא מזדעזע. סליחה שאני אומר, יותם, אני לא גיליתי את המשפט הפלילי עם נתניהו אני מלווה אנשים".