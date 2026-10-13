בן גביר מזמין את בנט לעימות: "למה אתה מפחד?"

בן גביר מזמין את בנט לעימות ( ללא )

שבועיים לפני הבחירות: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נפגש היום (שלישי) עם יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט במהלך כנס פוליטי, והזמין אותו לעימות אחד על אחד.

צפו בתיעוד:

בתיעוד מהאירוע נראה כי בן גביר הציע לבנט: "אולי נעשה עימות?". כשבנט השיב כי "אני מתמודד מול נתניהו", בן גביר שאל אותו: "ממה אתה מפחד? אתה מפחד מעימות?" בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בנט מיהר להגיד כי "אני לא מפחד ממי שעומד מאחורי שוטרים כגיבור, אבל לא היה בשבעה באוקטובר. בשלב זה בן גביר הגיב בחריפות: "אני רואה אותך מדבר. מי שעשה ממשלה עם מנסור עבאס זה אתה".

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בתגובה, בנט טען כי "אתה היית בעד ממשלה שנסמכת על מנסור עבאס. אני אראה לך". "גם על זה אתה משקר?" ענה בן גביר. "נוכל זה נוכל, נוכלות זה מקצוע".

כזכור בבחירות 2020 פסל בנט את בן גביר וסרב להצטרף לאיחוד מפלגות הימין במידה ובן גביר יהיה חלק מהרשימה. הרב רפי פרץ הפר את ההסכם עם בן גביר וחבר לבנט וסמוטריץ', בן גביר רץ לבד ולא עבר את אחוז החסימה.