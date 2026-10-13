חגי סגל בתגובה ראשונה למתקפה הקשה נגד עמית

חגי סגל, אביו של הפרשן הפוליטי עמית סגל, הגיב לסערה ולטענות הקשות נגד בנו, לאחר שנחשפו הודעות שלו עם יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו.

‏בדבריו כתב סגל האב: "לא היו ימים יפים לעיתונות העברית כמו היממה האחרונה: החרדה הגדולה של הברנז׳ה לאתגר האובייקטיביות המקצועית, הרתיעה מכל רבב הטיה לכאורה, ההקפדה הקנאית על אי הסגרת רגשות אלקטורליים ערב בחירות, הקריאה הנחרצת להרחקת כל עמית למקצוע שנתפס מסתודד עם דובר כלשהו. סוף סוף כמיהה לעיתונות נטו".

יגאל מוסקו, עיתונאי חדשות 12 הגיב לו: "נכון שמעטים העיתונאים שמסתירים את נטייתם הפוליטית אבל אתה מכיר הרבה עיתונאים שמשפצים נאום לראש מפלגה או ראש הממשלה בעודם מסקרים אותו?".