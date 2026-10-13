עיתונאי נוסף מערוץ 12 משתלח בעמית סגל: "ביצע פיגוע התאבדות"

המתקפה נמשכת: העיתונאי אילן לוקאץ' יצא נגד עמיתו לעבודה, הפרשן הפוליטי עמית סגל, בעקבות פרשת המסרונים שנחשפו בינו לבין יונתן אוריך ותגובתו של סגל לסערה.

"פרשן פוליטי שמשכתב ומשחיז נאום פתיחת קמפיין של פוליטיקאי זה לא טנגו עדין אלא מעילה באמון הצופים, ואוריך איננו מקור אלא צינור הזנה של ספינים מתוצרת מדינת אויב", כתב לוקאץ'.

את דבריו חתם במתקפה חריפה במיוחד: "עמית ביצע פיגוע התאבדות בחברת החדשות ופגע בחפים מפשע".

נזכיר כי שלשום התייחס סגל עצמו לסערה והסביר כי הקשרים בין עיתונאים למקורותיהם אינם מסתכמים בקבלת מידע בלבד, אלא כוללים לעיתים גם חילופי דעות והתייעצויות.

דבריו של לוקאץ' נכתבו בתגובה לחגי סגל, אביו של עמית שכתב: "‏לא היו ימים יפים לעיתונות העברית כמו היממה האחרונה: החרדה הגדולה של הברנז׳ה לאתגר האובייקטיביות המקצועית, הרתיעה מכל רבב הטיה לכאורה, ההקפדה הקנאית על אי הסגרת רגשות אלקטורליים ערב בחירות, הקריאה הנחרצת להרחקת כל עמית למקצוע שנתפס מסתודד עם דובר כלשהו. סוף סוף כמיהה לעיתונות נטו".