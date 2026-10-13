״נתניהו מעדיף לשמור על גולדקנופף מאשר על וינטר״

14 יום לבחירות 2026. בריאיון ליוסי בן עטר באולפן סרוגים, מספר 3 במפלגת 'עמך ישראל' נטעלי שם טוב, דוחה את הטענות לתיאום בינם ובין הליכוד על קמפיין להגדלת וינטר, מתייחסת להדלפת השיחות של יונתן אוריך, משאירה פתח לשותפות עם אריה דרעי ומבהירה את עמדתה על הפרדה ותפילין בבתי הספר. וגם על היחס שקיבלה מחבריה לעבודה, כשעברה לפוליטיקה

על רקע פרסום התכתבויות המיוחסות ליועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, והטענה לפיה הקמפיין של נתניהו נגד וינטר נועד להרים אותו, אומרת שם טוב:

״אנחנו לא מדברים איתם, זה לא האירוע. ואני חושבת שמי שנחשף להתכתבויות מבין טוב מאוד שאין שם שום דבר״, אמרה שם טוב. לטענתה, המתקפות הפומביות מצד הליכוד מלמדות על ניסיונות לפגוע במפלגה: ״יש קמפיין גלוי - זה נאמר בתוך ישיבת הסיעה, זה נאמר באופן מפורש על ידי סרטונים של נתניהו״.

״אני חושבת שעדיף לחסל אויבים ולא אחים״, הוסיפה. ״אנחנו לא מכסחים אנשים טובים שבאים לפוליטיקה כדי לעזור לעם ישראל״.

בהמשך התייחסה להרכב הממשלה הבאה והבהירה כי אינה פוסלת שותפות עם יו״ר ש״ס: ״אריה דרעי יכול להיות שותף בממשלה אם הם יתעשתו ויבינו שאי אפשר להמשיך עם מה שהיה״. עם זאת, הדגישה כי ״ממשלה שתלויה בגולדקנופף היא ממשלה לא טובה לעם ישראל״.

שם טוב תקפה גם את העדפותיו של נתניהו: ״הוא מעדיף לשמור על גולדקנופף מאשר על עופר וינטר, לוחם שהלך בראש הכוח שנים ארוכות״. לדבריה, כניסתה לממשלה מותנית בהכרעה בחזיתות, בהגירה מעזה וביישום תוכנית המשרתים: ״כל השאר יצטרכו להסתדר עם קווי היסוד האלו, ואם לא - אני לא אהיה שם״.

לעומת הפתח שהשאירה לשותפות עם דרעי, את האפשרות לשתף פעולה עם יו״ר הדמוקרטים פסלה: ״יאיר גולן הוא לא שותף שלי בשום צורה. אני עם האיש הזה לא אשתף פעולה״.

בריאיון התייחסה שם טוב גם לסוגיות דת ומדינה. כשנשאלה על אירוע עירוני בהפרדה בין נשים לגברים, השיבה: ״על שירותים ציבוריים שניתנים בהפרדה - אני לא חושבת שזה דבר שהוא אסור לעשות אותו בהתאם לקהל ולדרישה״. היא סייגה כי ״הרעיון הוא לא לכפות והרעיון הוא לא להפלות ולא לקחת מאף מגזר על חשבון מגזר״.

על הצעת תפילין לבני נוער אמרה: ״אין שום דבר פסול בלהציע תפילין״, והוסיפה: ״אם יש מישהו במדינת ישראל שמפחד מתפילין, אז יש בעיה איתו ולא עם מי שמציע להניח״. לצד זאת, הדגישה כי פעילות בתוך בתי הספר צריכה להתקיים בהתאם לנהלים ובאישורים המתאימים: ״אף אחד לא נכנס לתוך שטח בית ספר ומעמיד שום סוג של דוכן בלי לקבל את האישורים המתאימים״.

שם טוב הבהירה כי אינה מתכוונת לשנות את אורח חייה בעקבות הכניסה לפוליטיקה: ״אני לא מרגישה שמישהו צריך לשנות את אורחות חייו. אני לא רוצה לכפות עליך שום דבר חילוני ואתה לא תכפה עליי, אנחנו חיים ביחד״.

שם טוב סיפרה גם על התגובות שקיבלה מעמיתיה בתקשורת בעקבות כניסתה לפוליטיקה: ״היו חלק שפרגנו והיו כאלה שלא אהבו״. היא סירבה לחשוף ציטוטים מהודעות פרטיות, אך אמרה: ״התובנה העצובה שלי מזה היא שבעצם אין פה קבלה של הימין בישראל. אני הרי לא הלכתי לליכוד ואני לא הצטרפתי לבנימין נתניהו — אני באתי להגיד שיש ימין אחר בישראל, שדווקא מעמיד דרישות ומציע פה משהו חדש. ועדיין יש עליי הרבה כעס כאילו שעשיתי משהו לא לגיטימי״. לצד זאת, הבהירה כי האנשים הקרובים אליה לא ניתקו איתה קשר בעקבות המהלך.