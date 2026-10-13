אטילה שומפלבי רומז למי יצביע בבחירות? "מעריך אותו מאוד"

אטילה שומפלבי ( פלאש90 )

איש התקשורת אטילה שומפלבי, פרגן היום (שלישי) ליו"ר כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, לאחר שהאחרון הזהיר את איזנקוט, כי בנט וליברמן מתכננים להקים ממשלה בלעדיו בתמיכת הרשימה המשותפת.

בדבריו כתב שומפלבי: "מהלך יפה של גנץ, קבע סדר יום בתוך הטירוף הזה". עוד הוא הוסיף: "גילוי וזה - אני לא עובד בקמפיין של גנץ, אבל מעריך את האיש באופן אישי ומעריך מאוד את מה שעשה ועושה למען המדינה. הודעות נוספות על אי מעורבותי לא תבואנה, אז נסו לא לנג'ס כי אתם פתטיים. אה, ועוד דבר: מאז 2022 אני מטיף לאחדות ולהפסקת הרל"ב. מברך את גנץ על הצטרפותו לקו ואת כל מי שעוד מגיע ויגיע. ויש רבים כאלה)".

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כאמור, יו״ר כחול לבן בני גנץ הזהיר אמש את יו"ר ישר! גדי איזנקוט מפני מהלך משותף של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת בנט נפתלי בנט, שבמסגרתו ידרשו השניים את ראשות הממשלה גם אם לא יובילו במספר המנדטים.

גנץ התייחס לדברים בוועידת ידיעות אחרונות והעריך כי בנט וליברמן לא יסתפקו בהישג אלקטורלי, אם לא יוכלו לעמוד בראש הממשלה. "למה שישלמו את הקנס של ללכת עם מפלגות ערביות אם הם לא ראש הממשלה? בטח שהם ידרשו", אמר. "Read my lips, תראו שזה יקרה".

מנגד, בנט הכחיש באופן מוחלט כי מתקיימים מגעים או תיאום בינו לבין ליברמן בנושא ראשות הממשלה. ליברמן הגיב לדברי גנץ בעקיצה: "לא שופטים אדם בעת מצוקה". מכחול לבן נמסר בתגובה לדברים: "אנחנו דווקא כן שופטים אדם שנחוש להגיע לכיסא גם תמורת מכירת המדינה".

כעת, ליברמן התייחס לכך ותקף:‏ ״אני פועל להציל את המדינה, גנץ פועל להציל את ביבי. השאלה היחידה היא: מה גנץ אמור לקבל בתמורה להצטרפותו לקמפיין השקרים של ביבי?״