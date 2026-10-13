יותר טעים ממסעדה: רצועות עוף קריספיות ברוטב מתוק

חזה עוף קריספי ( צילום: AI )

מחפשים דרך קצת אחרת להכין חזה עוף? המתכון הזה משלב רצועות עוף בציפוי פריך עם רוטב מתקתק של דבש, שום וסויה, שנותן לכל ביס טעם עשיר וממכר. ההכנה פשוטה, המרכיבים נמצאים כמעט בכל מטבח והתוצאה היא מנה שקשה להפסיק לנשנש.