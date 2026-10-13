יותר טעים ממסעדה: רצועות עוף קריספיות ברוטב מתוק

מחפשים דרך קצת אחרת להכין חזה עוף? המתכון הזה משלב רצועות עוף בציפוי פריך עם רוטב מתקתק של דבש, שום וסויה, שנותן לכל ביס טעם עשיר וממכר. ההכנה פשוטה, המרכיבים נמצאים כמעט בכל מטבח והתוצאה היא מנה שקשה להפסיק לנשנש.
מצרכים (ל-־4 מנות)
לעוף:
- 500 גרם חזה עוף חתוך לרצועות
- 2 ביצים
- כוס פירורי פנקו
- חצי כוס קמח
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית אבקת שום
- מלח ופלפל שחור
- שמן לטיגון
לרוטב:
- 3 כפות דבש
- 2 כפות רוטב סויה
- 3 שיני שום כתושות
- כף מיץ לימון
- כף מים
- כפית שמן
אופן ההכנה
- מכינים שלוש קערות: אחת עם קמח, פפריקה, אבקת שום, מלח ופלפל, השנייה עם ביצים טרופות והשלישית עם פירורי פנקו.
- מצפים כל רצועת עוף בקמח, טובלים בביצה ומעבירים לפירורי הפנקו עד לציפוי מלא.
- מחממים שמן במחבת ומטגנים את רצועות העוף משני הצדדים עד שהן מזהיבות, פריכות ומבושלות היטב מבפנים. מוציאים לנייר סופג.
- במחבת נפרדת מחממים כפית שמן ומוסיפים את השום הכתוש. מטגנים כחצי דקה ומוסיפים דבש, סויה, מיץ לימון ומים.
- מערבבים ומבשלים על אש נמוכה במשך 2-3 דקות, עד שהרוטב מסמיך מעט.
- מוסיפים את רצועות העוף לרוטב ומערבבים בעדינות עד שהן מצופות מכל הצדדים. מגישים מיד.