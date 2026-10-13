עיריית תל אביב: העברת החוף הנפרד מוקפאת

החוף הנפרד בתל אביב ( מרים אלסטר\פלאש 90 )

אחרי הסערה הנרחבת והמאבק בין הדתיים לחילונים, עיריית תל אביב-יפו הודיעה כעת (שלישי) כי לא תקדם את ההחלטה להעביר את החוף הנפרד מחוף נורדאו למיקום אחר בצפון העיר. זאת לאחר שלא הושגו הסכמות על המהלך במגעים בין העירייה למשרד הפנים.

"המגעים שהתקיימו לאחרונה בין עיריית תל אביב-יפו למשרד הפנים בעניין החוף הנפרד לא הבשילו להסכמות. לפיכך, ההחלטה להעביר את חוף הרחצה העומד לרשות הציבור הדתי מחוף נורדאו למיקום חדש בצפון העיר, אינה מקודמת לעת עתה" נמסר. "העירייה תמשיך לעדכן את ציבור התושבות והתושבים בהתפתחויות העתידיות בנושא". כזכור, בחודשים האחרונים נרשמה סערה סביב תכנית העירייה להעביר את החוף הנפרד מנורדאו לאזור רצועת החוף בצפון העיר, סמוך לגבול עם הרצליה. תושבי האזור החילונים זעמו על המהלך, שנתפס בעיניהם כניסיון של משרד הפנים להגדיל את כמות החופים הנפרדים בארץ - כשבפועל מדובר רק בהחלפת מיקום של החוף הנפרד הקיים.

מפת התכנית להעברת החוף הנפרד ( צילום: עיריית תל אביב-יפו )

בעירייה הסבירו כי העברת החוף הנפרד לצפון העיר נועדה גם ליצור רצף בחופי הטיילת, במקום שהחוף הנפרד הנוכחי ייקטע את האזור ויחצה אותו. עוד אמרו כי המיקום החדש לחוף הנפרד היה גדול יותר, כאשר "בזכות כך שהחוף החדש יהיה בגבול הצפוני של העיר וסמוך לחוף הנפרד של הרצליה, משפחות דתיות יוכלו להגיע ביחד ולבלות בים באותו הזמן ולא בימים נפרדים - הגברים הדתיים בחוף אחד והנשים הדתיות בחוף הסמוך".

"חשוב להבין שקיומו של חוף נפרד אחד בעיר הוא חובה על פי החוק להסדרת מקומות רחצה" נאמר בהודעת ההבהרה של העירייה שפורסמה ביולי האחרון. "בימים אלו אנחנו בשיח עם עיריית הרצליה, משרד הפנים וכל הגורמים הרלוונטיים כדי לבחון את המהלך והקידום ייעשה בצורה מדורגת ומסודרת". כאמור, כעת העירייה הודיעה כי המגעים לא התקדמו והחוף הנפרד יישאר במיקומו הנוכחי.