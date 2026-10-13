אחרי וינטר: נתניהו שם על הכוונת מפלגת ימין נוספת

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

סיעת הליכוד התכנסה אמש (שני) לדון בקמפיין הבחירות ובה שנותר לעשות בשבועיים שנותרו עד הבחירות.

על פי הדיווח של עמיאל ירחי ב-i24, בישיבת הקמפיין של הליכוד הוצגו נתונים לפיהם כל אחת מהמפלגות הקטנות בגוש, שורפת אלפי קולות שמצטברים יחד למספר משמעותי. על פי הדיווח, הוחלט כי ברגע האחרון יופעלו לחצים גדולים להביא לפרישת המפלגה של הרב אברג'ל. לטענת גורמים בליכוד יש אפשרות שגוש נתניהו יגיע ל-61 מנדטים לאחר הבחירות. על פי אותם גורמים, בתרחיש שבו המפלגות של יועז הנדל, ירון זליכה ועופר וינטר יפרשו מהמרוץ לפני הבחירות, עשוי הגוש להגיע אף ל-63 מנדטים, כך דיווחה היום (שלישי) אנה ברסקי במעריב.

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בליכוד מעריכים כי גם אם המפלגות הללו יישארו במרוץ אך ייחלשו משמעותית בעקבות הקמפיין נגדן, מספר הקולות שיאבדו לגוש עשוי להיות קטן יותר. מנגד, אם ביום הבחירות הן לא יעברו את אחוז החסימה ו"ישרפו" יחד קולות בהיקף של שניים עד שלושה מנדטים, הדבר יפגע בגוש הימין.

כאמור, בתקופה האחרונה נתניהו תקף שוב ושוב את וינטר, קרא לו לפרוש ואפילו הגדיר אותו 'בנט 2'. וינטר מצידו השיב אש, תקף את נתניהו וטען כי הוא הגיב בתגובה רופסת לחמאס.