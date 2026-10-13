שבועיים לפני הבחירות: המהלך הדרמטי של גדי איזנקוט 

גדי איזנקוט ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

העיתונאי ברק סרי, התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm, לסקר המנדטים שפורסם אמש בחדשות 12, ומציג מצב מעודד עבור השמאל, אך טען כי למרות זאת שורר מתח רב בין ראשי המפלגות בגוש.

בדבריו אמר סרי: "היום שבועיים בדיוק לבחירות. סקר מנו גבע שפורסם אמש בחדשות 12 לימד שגוש השינוי עם 54 מנדטים, גוש נתניהו עם 49 מנדטים, הנדל וזליכה עם 4 מנדטים והמפלגות הערביות 13 מנדטים. ולמרות הסקר האופטימי מבחינתם, בגוש השינוי מתח רב בעקבות כוונתו של גדי אייזנקוט להתחיל בקמפיין המפלגה הגדולה. מה פירוש? להגיד לבוחרים זה או גדי או ביבי ובכך לשאוב קולות ממפלגות הגוש שלך. ליברמן ובנט זועמים, נראה כיצד זה יתפתח". על קמפיין הליכוד אמר סרי: "הליכוד התחיל אתמול בקמפיין גוועלד, כלומר הצילו. נתניהו הודיע שמצב הגושים בתיקו מוחלט וחייבים להוציא את כולם מהבית לקלפיות בעוד שבועיים. אגב, האמירה הזו מפריכה לחלוטין את הסקרים של שלמה פילבר שטען שההפרש של גוש נתניהו על גוש השינוי גדול משמעותית".

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נדגיש כי המהלך שמתכנן איזנקוט, פוגע למעשה בכל ההחלטות של ראשי גוש השינוי, שהצהירו כי הם לא תוקפים אחד את השני וגם לא מתעסקים בשאלה מי יהיה ראש הממשלה הבא. לטענתם הדבר החשוב ביותר זה להדיח את ראש הממשלה נתניהו, ורק לאחר מכן לעסוק בשאלה מי יהיה ראש הממשלה.

אלא שהבטחות אלו לא החזיקו זמן רב, וראשי הגושים רבים ביניהם על ההובלה ועל פליטות פה כאלו ואחרות.