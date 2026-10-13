זלנסקי מאשים: "רוסיה לא מכבדת את הדרישה של טראמפ"

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ( paparazzza\שאטרסטוק )

הלחימה נמשכת: יומיים אחרי הודעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על "הפסקת אש אנרגטית" בין רוסיה לאוקראינה, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי התייחס כעת (שלישי) לאירועים האחרונים במלחמה בארצו - כשטען כי קייב נמנעה מתקיפת תשתיות אנרגיה מאז ההכרזה של טראמפ. עם זאת, זלנסקי האשים את רוסיה בהמשך התקיפות נגד מתקני האנרגיה באוקראינה, בניגוד להצהרה האמריקנית.

"אוקראינה לא תקפה מתקני זיקוק נפט או תשתיות אנרגיה רוסיות באופן כללי ביומיים האחרונים, מאז שנשיא ארה"ב קרא להפסקת התקיפות על מתקני אנרגיה" אמר זלנסקי. "עם זאת, רוסיה לא כיבדה את הדרישה של הנשיא טראמפ". לדבריו, "ביומיים הללו, הרוסים תקפו גם את מתקני האנרגיה שלנו וגם את התשתיות הקריטיות שלנו. 19 מחוזות באוקראינה הותקפו רק ביומיים האחרונים. בכך הרוסים שלחו מסר ברור שאין בכוונתם להימנע מתקיפות נגד ארצנו".

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זלנסקי הוסיף ושלח מסר לארה"ב, בצל צעדיה האחרונים שנתפסו כסיוע לרוסים - בראשם ההסכם להקלת הסנקציות על הנפט הרוסי. "עמדתנו נותרה ללא שינוי: אוקראינה מוכנה לצעדים הדדיים שיפחיתו את ההסלמה, אך נדרש לחץ אפקטיבי על רוסיה כדי להוביל להפחתת ההסלמה הזו" הסביר. "מלחמות מסתיימות כאשר התוקפן מבין שאין לו עוד יכולת להאריך את הסכסוך. הלחץ העולמי על רוסיה תורם בדיוק לכך – לקירוב השלום".

"תמיכה ישירה או עקיפה ברוסיה, עיכוב הסיוע לאוקראינה וסיכול המאמצים להגן על חיי אדם מפני טילים בליסטיים – כל אלה הם מעשים שבטוח לא משרתים את השלום" סיכם. "אנחנו זקוקים לאמריקה חזקה, לאירופה חזקה ולשותפים חזקים. תודה לכל מי שמסייע לנו באמת!".