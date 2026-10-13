הבודקים נדהמו: ניסו להבריח 300 שתילים של בננות 

גם זה קורה. במהלך בדיקה שערכו בודקי המכס בנמל התעופה בן גוריון, התגלתה בחמש מזוודות של נוסע ששב מתאילנד כ-300 שתילים של בננה ושרך קרן אייל.

הנוסע, רופא תושב מרכז הארץ, טען כי השתילים נועדו לגינתו הפרטית, גינה שהפכה עם השנים ל"ג'ונגל", ואיסוף צמחי נוי מיוחדים הוא תחביב אישי שלו. השתילים שנתפסו, הוחרמו על ידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, הנוסע נחקר על ידי חוקרי מכס נתב"ג וכנגדו נפתחו הליכים משפטיים.

שתילי הבננה שנתפסו ( בודקי מכס נתב"ג )

במשרד החקלאות אומרים כי הכנסת צמחים ותוצרת צמחית לישראל באופן בלתי מוסדר, גם צמח בודד המיועד לשימוש אישי, עלולה להוביל לחדירת מזיקים ומחלות צמחים שאינם קיימים בישראל, ולגרום לנזקים משמעותיים ובלתי הפיכים לצמחייה המקומית ולענפי חקלאות שלמים. הכנסת צמחים ללא האישורים הנדרשים היא עבירה על חוק הגנת הצומח. במקרה של הכנסת בננות מתאילנד, הסיכון משמעותי במיוחד: בתאילנד קיימים מזיקים ומחוללי מחלות שאינם מצויים בישראל, וחדירתם לארץ עלולה לפגוע קשות בענף הבננות המקומי, עד כדי סיכון להמשך קיומו. גם פעולה שנעשית בתום לב ולשימוש אישי עלולה להוביל להשלכות חמורות על החקלאות בישראל.

שתילי הבננה בעמדת הבידוק ( בודקי מכס נתב"ג )

שלומית ציוני, מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות וביטחון המזון: "גם צמח קטן במזוודה, פרי או ירק בודד עלולים לגרום לנזק עצום לחקלאות ולטבע בישראל. גם צמחים שנראים בריאים עלולים לשאת מזיקים ומחלות שאינם קיימים בארץ, ולגרום לנזק בלתי הפיך ואף לסכן ענפי חקלאות שלמים.

אני קוראת לציבור לגלות אחריות ולא להכניס צמחים ותוצרת צמחית לישראל ללא האישורים הנדרשים. הודות לערנות בודקי המכס ולשיתוף הפעולה עם מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, נמנעה במקרה זה הכנסת צמחים שלא כדין."