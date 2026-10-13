דיווח: איראן נערכת לחידוש המלחמה ומאיימת לפלוש למדינות שכנות

טילים באיראן. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

המתיחות במפרץ מגיעה לשיא חדש: באיראן נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה מול ארה"ב, כשהיא מחזקת את מערכי ההגנה שלה כחלק מההיערכות לחידוש התקיפות האמריקניות. כך דווח היום (שלישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". לפי הדיווח, צילומי לווין חדשים העידו כי איראן מנסה לחזק את ההגנה סביב מתקני הגרעין ואתרים ביטחוניים רגישים. בין היתר נטען כי איראן הקימה בחודש האחרון אמצעי הגנה פסיביים סביב מתקני הגרעין בהר המכוש ובנתנז, שנועדו להקשות על ניסיונות חדירה של כוחות קרקעיים.

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עוד נכתב כי גורמים איראניים הגבירו לאחרונה את האיומים כלפי ארה"ב ובנות בריתה באזור - כשהזהירו כי תקיפה נגד טהרן עלולה להוביל להסלמה אזורית, ואף רמזו לאפשרות של פלישה קרקעית למדינות שכנות. על פי הדיווח, בכירים איראנים הזהירו גורמים ערביים כי במקרה של חידוש הלחימה, טהרן עשויה לפגוע גם במטרות אזוריות בסעודיה ובאיחוד האמירויות.

גורמים המכירים את האזהרות שהועברו למתווכים טענו כי טהרן גם איימה לנסות לפגוע באופן אגרסיבי יותר בכוחות אמריקניים במידה והתקיפות נגד איראן יתחדשו. בין היתר נטען כי ההסלמה במתקפות תתבצע באמצעות ניסיונות להטביע ספינות מלחמה של צבא ארה"ב ולפגוע באנשי הצוות שלהם.