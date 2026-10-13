ארוחה בתבנית אחת: מאפה בשר ותפוחי אדמה מושלם

מאפה בשר ותפוחי אדמה ( צילום: AI )

מחפשים רעיון לארוחת צהריים טעימה ומשביעה בלי להתקע שעות במטבח? מאפה תפוחי האדמה הזה משלב שכבות של תפוחי אדמה רכים עם בשר טחון מתובל ובצל מטוגן. הכול נכנס לתבנית אחת, נאפה בתנור ויוצא זהוב ועסיסי.