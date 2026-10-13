ארוחה בתבנית אחת: מאפה בשר ותפוחי אדמה מושלם

מחפשים רעיון לארוחת צהריים טעימה ומשביעה בלי להתקע שעות במטבח? מאפה תפוחי האדמה הזה משלב שכבות של תפוחי אדמה רכים עם בשר טחון מתובל ובצל מטוגן. הכול נכנס לתבנית אחת, נאפה בתנור ויוצא זהוב ועסיסי.
מצרכים (ל-6 מנות)
- 5 תפוחי אדמה בינוניים
- 500 גרם בשר בקר טחון
- 2 בצלים קצוצים
- 3 שיני שום כתושות
- 2 כפות רסק עגבניות
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית כמון
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- 3 כפות שמן זית
- חצי כוס מים חמים
- מעט פטרוזיליה קצוצה
אופן ההכנה
- מקלפים את תפוחי האדמה ופורסים לפרוסות דקות. מבשלים במים רותחים במשך כ-8 דקות, עד שהם מתרככים מעט, ומסננים.
- מחממים שמן זית במחבת ומטגנים את הבצל עד להזהבה. מוסיפים את השום והבשר הטחון ומטגנים תוך כדי ערבוב, עד שהבשר משנה את צבעו ומתפורר.
- מוסיפים רסק עגבניות, פפריקה, כמון, מלח ופלפל ומערבבים היטב. מבשלים עוד כמה דקות לספיגת הטעמים.
- משמנים תבנית אפייה ומסדרים בתחתית שכבה של פרוסות תפוחי אדמה. מפזרים מעל את תערובת הבשר ומכסים בשכבה נוספת של תפוחי אדמה.
- יוצקים לתבנית חצי כוס מים חמים, מכסים בנייר כסף ומכניסים לתנור שחומם מראש ל-190 מעלות למשך 30 דקות.
- מסירים את נייר הכסף וממשיכים לאפות עוד כ-15-20 דקות, עד שתפוחי האדמה רכים לחלוטין והשכבה העליונה מזהיבה.