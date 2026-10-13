"הייתי בטוח שצה"ל נאצים": הלוחמים שפועלים נגד הסרט האנטי-ישראלי

ההקרנה הראשונה בארה"ב של "NAZA: הסיפור האמיתי" – תגובה עובדתית לסרט הדוקומנטרי האנטי-ישראלי "NAZA" – התקיימה אמש (שני) בבית הכנסת קהילת ישורון במנהטן, בהובלת ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC).

הסרט מציג עדות ישירה של לוחמי מילואים בצה"ל לצד צילומים גולמיים מעזה, המתעדים כיצד חמאס פועל בתוך שטחים אזרחיים ומסכן חיי אזרחים, ומנגד – כיצד צה"ל פועל כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע.

לאחר ההקרנה נערך פאנל בהנחיית המשפיענית היהודייה-אמריקאית ליזי סבטסקי, בהשתתפות שני יוצרי הסרט: סגן-אלוף (במיל') רועי דנינו ורב-סרן (במיל') אריאל אברבוך, ששיתפו מחוויותיהם האישיות במלחמה וענו לשאלות הקהל.

סבטסקי סיפרה לקהל כי הקפידה לצפות בסרט "NAZA" המקורי לפני האירוע: "לראות את שני הסרטים אחד אחרי השני היה מטלטל. יצאתי מההקרנה של 'נז"א' בזעם, אחרי שצפיתי בתעמולה כל כך ארסית ובשקרים מוחלטים. בדיוק בגלל זה הערב הזה כל כך חשוב".

במהלך הפאנל תיאר אברבוך את טכניקות השכנוע המתוחכמות של הסרט האנטי-ישראלי: "ישבתי וצפיתי בו, ואני יכול להגיד לכם בכנות – אם לא הייתי מכיר את האמת, הייתי יוצא מההקרנה הזאת משוכנע במאה אחוז שהיהודים, הישראלים וצה"ל הם נאצים במלוא מובן המילה. הסרט הזה אמור לצאת לשחרור ציבורי בתחילת נובמבר ועשרות מיליוני אנשים צפויים לצפות בו. בדיוק בגלל זה 'NAZA: הסיפור האמיתי' הוא כלי בשביל כולנו – מה שמגיע הוא צונאמי של עלילות דם, ואנחנו חייבים להיות מוכנים לפרק אותו".

נועה פרי ג'נש, סמנכ"לית קהילות ב-IAC, הדגישה את הסכנה שבשקרים המופצים ברשתות: "יש רגע מסוכן בחיי השקר – הרגע שבו אנשים מפסיקים לשאול אם הוא אמיתי. במשך מאות שנים הואשמו יהודים ברצח ילדים לצורך דמם, וההיסטוריה מלמדת מה קורה כשהשקר נשאר ללא מענה. היום שקרים נעים מהר מתמיד. הדמוניזציה של ישראל סביב 'NAZA' מהדהדת את אותו דפוס בדיוק, ולא ניתן לה להישאר ללא מענה".

ההקרנה בקהילת ישורון היא חלק ממאבק מתמשך של ארגון ה-IAC, שהחל במחאה מול הבכורה הצפון-אמריקאית של "NAZA" בלינקולן סנטר עם מסכי LED נישאים. מאז התרחבה הפעילות להקרנות ומחאות בערים נוספות, בהן סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס, המפטונס ומסצ'וסטס.

ארגון ה-IAC, שהוקם ב-2007, פועל כיום ב-100 קהילות ו-58 קמפוסים ברחבי ארה"ב ומקיים תוכניות מנהיגות והסברה בקרב מעל 150,000 ישראלים-אמריקאים. מאז 7 באוקטובר הרחיב הארגון משמעותית את המאבק באנטישמיות, המאמצים להשבת החטופים ובניית שיתופי פעולה פרו-ישראליים ברחבי המדינה.