בני גנץ באזהרה חריפה: זו מזימה סודית להדיח את איזנקוט

שבועיים בדיוק נותרו עד למועד הבחירות, והקרע בתוך גוש השינוי והאופוזיציה הולך וגדל.

יו"ר כחול לבן בני גנץ הזהיר אתמול (שני) את יו"ר ישר! גדי איזנקוט מפני מהלך משותף של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת בנט נפתלי בנט, שבמסגרתו ידרשו השניים את ראשות הממשלה גם אם לא יובילו במספר המנדטים.

גנץ התייחס לדברים בוועידת ידיעות אחרונות והעריך כי בנט וליברמן לא יסתפקו בהישג אלקטורלי, אם לא יוכלו לעמוד בראש הממשלה. "למה שישלמו את הקנס של ללכת עם מפלגות ערביות אם הם לא ראש הממשלה? בטח שהם ידרשו", אמר. "Read my lips, תראו שזה יקרה".

מנגד, בנט הכחיש באופן מוחלט כי מתקיימים מגעים או תיאום בינו לבין ליברמן בנושא ראשות הממשלה. ליברמן הגיב לדברי גנץ בעקיצה: "לא שופטים אדם בעת מצוקה". מכחול לבן נמסר בתגובה לדברים: "אנחנו דווקא כן שופטים אדם שנחוש להגיע לכיסא גם תמורת מכירת המדינה".