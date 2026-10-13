אלירז שדה בטוח: הם היו מצליחים לנצח את נתניהו

מגיש i24 אלירז שדה, התייחס לבחירות הקרובות שיחולו בדיוק בעוד שבועיים, ואמר: "אם הרמטכ"לים היו מגיעים מימין - הם היו מצליחים לנצח את נתניהו".

שדה טוען כך לכל אורך התקופה האחרונה, שוב ושוב הוא בטוח כי הדרך היחידה לנצח את נתניהו, זה לאגף אותו מימין, שכן רוב העם זז ימינה, בעיקר אחרי ה-7 באוקטובר, ורק מפלגות עם מצע ימני חזק, יכולות לנצח את נתניהו.

לפני מספר ימים אמר שדה: "אם בנט או איזנקוט יהיו יותר נחרצים מנתניהו בכיבוש, הגירה והתיישבות הם יוכלו לנצח את נתניהו. לא מנצחים את נתניהו משמאל״.

‏עוד הוא הוסיף: ״השמאל יכול לנצח את נתניהו רק מימין. תראו את בן גביר וסמוטריץ׳״.