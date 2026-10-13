באמצע שבוע עמוס, כשהזמן דוחק והרעב מתגבר, לא תמיד יש כוח להתחיל בבישול מורכב. בדיוק בשביל הרגעים האלה מגיע המתכון הבא – סלט עוף חם עם אגוזים ורוטב חרדל-דבש שמשלב חלבון איכותי, ירקות טריים וטעמים עשירים, והכי חשוב: מוכן תוך 20 דקות בלבד.

הסוד של המנה הזו טמון בשילוב החכם בין רכיבים בריאים לבין רוטב מתקתק שמעניק עומק טעם מיוחד. חזה העוף המתובל מקבל צריבה מושלמת במחבת, האגוזים הקלויים מוסיפים פריכות ועושר, והחמוציות היבשות מעניקות נגיעה מתוקה ומרעננת. הרוטב, המבוסס על חרדל דיז'ון ודבש טבעי, עוטף את כל המרכיבים בטעם מאוזן שמשלב מתיקות עם חומציות עדינה.

המצרכים הדרושים לשתי מנות

לסלט ולעוף תצטרכו 300 גרם חזה עוף או פרגיות חתוכים לרצועות דקות, 4 כוסות מיקס עלי סלט (רוקט, חסה ערבית ובייבי), מלפפון אחד פרוס, 10 עגבניות שרי חצויות וחצי בצל סגול פרוס דק. לתוספות: שליש כוס אגוזי מלך או פקאן קלויים ושתי כפות חמוציות יבשות ללא סוכר. לתיבול העוף: כף שמן זית, חצי כפית פפריקה מתוקה, מלח ופלפל שחור.

הרוטב המיוחד מורכב משתי כפות שמן זית, כף חרדל דיז'ון (ניתן לבחור בגרסה חלקה או עם גרגירים), כף דבש או סילאן, כף מיץ לימון טרי, שן שום כתושה וקורט מלח ופלפל. השילוב הזה יוצר רוטב עשיר וארומטי שמתאים באופן מושלם לעוף ולירקות.

שלבי ההכנה המהירים

מתחילים בהכנת הרוטב: בקערית קטנה מערבבים את כל מרכיבי הרוטב – שמן זית, חרדל, דבש, מיץ לימון, שום כתוש, מלח ופלפל. מוסיפים בהדרגה מעט מים חמים תוך כדי ערבוב עד לקבלת מרקם אחיד וחלק. הרוטב צריך להיות נוזלי מספיק כדי לעטוף את הסלט, אך לא דליל מדי.

בקערה נפרדת מתבלים את רצועות העוף בשמן זית, פפריקה מתוקה, מלח ופלפל שחור. חשוב לערבב היטב כדי שהתיבול יתפזר באופן שווה על כל הרצועות. מחממים מחבת על אש גבוהה ומקפיצים את העוף כ-5 עד 7 דקות, תוך כדי ערבוב מדי פעם, עד שהוא מוכן לחלוטין ומקבל צבע זהוב מושך.

בקערת סלט גדולה מניחים את עלי הסלט, פרוסות המלפפון, עגבניות השרי החצויות והבצל הסגול הדק. בדומה לסלטים מהירים אחרים, גם כאן חשוב לשמור על איזון בין הירקות השונים כדי לקבל מגוון טעמים ומרקמים.

האיחוד וההגשה

מוזגים מחצית מהרוטב על תערובת הירקות ומערבבים בעדינות, תוך הקפדה שלא לרסק את העלים הרכים. מעבירים את הסלט המתובל לצלחות הגשה אישיות או לקערה גדולה, ומניחים מעל את רצועות העוף החמות. מפזרים בנדיבות את אגוזי המלך הקלויים והחמוציות היבשות, ומזלפים את שאר הרוטב ישירות על העוף.

השילוב של העוף החם מול הירקות הקרירים יוצר ניגוד מרקמים מעניין במיוחד. כמו במתכונים בשריים קלים נוספים, גם כאן הסוד הוא בשילוב הנכון בין רכיבים איכותיים להכנה מהירה ופשוטה.

ניתן להגיש את הסלט לצד פרוסות לחם כפרי קלוי או אורז לבן מאודה למי שמחפש ארוחה משביעה יותר. המנה מתאימה גם לארוחת צהריים קלילה וגם לארוחת ערב מהירה, והיא שומרת על הטעם והמרקם גם אם מכינים אותה מראש ומחממים את העוף לפני ההגשה.