פייק ניוז: למרות הדיווחים ברשת - האנטישמים עדיין חוגגים

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

דיווחים שפורסמו ברשת בימים האחרונים טענו כי אוקראינה תקפה חוות שרתים רוסית - מה שהוביל להיעלמותם של בוטים רוסים רבים. כתוצאה, נטען כי נרשמה ירידה דרמטית בביטויים פופולריים במסרים נגד המערב - ביניהם "רצח עם" ו-"Free Palestine". אלא שבפועל, המציאות שונה לחלוטין - והמסרים האנטישמיים עדיין מופצים כעת. אוקראינה אכן תקפה שרתים של חברת "יאנדקס" הרוסית בשבוע האחרון, דבר שהביא לפגיעה בתפקוד ותפעול האתר. אך בפועל, הירידה בהיקף הבוטים הרוסים נובע מכך שה"זחלנים" - בוטים המשמשים לאיתור תכנים ברשת, שיופיעו בתוצאות החיפוש לגולשים - של אתר החיפוש הרוסי הושבתו בעקבות הפגיעה בשרתי החברה.

עוד באותו נושא זלנסקי מזהיר: "יש מידע מודיעיני - רוסיה נערכת למתקפה חסרת תקדים" חדשות סרוגים

כתוצאה, ה"בוטים" שנעלמו הם אלו שהופעלו על ידי יאנדקס, ולא בהכרח ה"בוטים" שמשמשים להפצת תעמולה רוסית ואנטישמית. ברוב המקרים, חוות "בוטים" המשמשים להפצת מסרים ומיסאינפורמציה מנסים להסתיר את מקור הפעילות שלהם באמצעות שימוש בשרתי פרוקסי - כך שלא ניתן לקבוע בוודאות כי הם מופעלים מרוסיה, גם אם המסרים משרתים את הנרטיב הרוסי.

במקביל, חברת Cloudflare פרסמה כי לא נרשמו שינויים בהיקף הטראפיק האוטומטי ששותף מרוסיה במהלך השבוע האחרון - דבר שעשוי להצביע על כך שחשבונות הפרופגנדה עדיין פועלים כעת, ללא קשר לפגיעה בשרתי חברת החיפוש הרוסית.