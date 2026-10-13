נמאס לו: יאיר נתניהו בתביעת ענק 

בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, הגיש תביעת דיבה על סך 500 אלף שקלים נגד פעיל המחאה עמי דרור. התביעה, שהוגשה באמצעות עורך הדין חור אוריאל ניזרי, מתמקדת כ-30 פרסומים שונים שביצע דרור, אשר לטענת נתניהו מהווים לשון הרע חמורה ונועדו לפגוע בשמו הטוב ובמעמדו הציבורי.

בכתב התביעה על פי הדיווח באתר העין השביעית, מפרט נתניהו סדרה של טענות שהופצו נגדו ומכחיש אותן אחת לאחת. בין השאר, מתייחס נתניהו לפרסומיו של דרור לפיהם תקף פיזית וסטר לאביו, ראש הממשלה, וכן לטענה כי עזב את ישראל כדי להימלט מחקירה פלילית. "מדובר בייחוס כוזב וחסר כל בסיס עובדתי, שמקורו בשמועה מופרכת שאין לה כל אחיזה במציאות", צוין מטעמו.

כמו כן, דוחה נתניהו הבן בתוקף פרסומים הנוגעים להתנהלותו מול לוחמי צה"ל ומול משפחות החטופים. בתביעה מובהר כי נתניהו מעולם לא גידף את משפחות החטופים ולא קילל את חיילי צה"ל, בניגוד לטענת דרור כאילו הלוחמים שאבטחו אותו במיאמי היו עדים לכך. בנוסף, נתניהו מכחיש את התיאור שלפיו הוא "ההמפעיל" של "מכונת הרעל" או מנהל מערך מאורגן להפצת מסרים פסולים.