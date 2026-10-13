אילה חסון על הדרמה סביבה: "הוא פתאום נעלם"

‏העיתונאית אילה חסון התייחסה היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' לסערה שהתחוללה השבוע סביבה וסביב היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, במשפט נתניהו, לאחר שהאחרון טען כי הוא הותקף על ידה.

חסון מצידה חשפה תיעוד לתקרית בין השניים, שכללה שיח ושאלות מצידה אליו, אך ללא כל תקיפה מצידה.

חסון שיחזרה את המקרה וסיפרה: "מנדלבליט הגיע לבית המשפט די מוקדם והוא פתאום נעלם. ואז סיפר לי מישהו שהוא מסתתר בפרוזדור. הלכתי לשם בשיא הנימוס. גם המאבטח שניסה למנוע ממני לדבר איתו, הסברתי לו בשפה ברורה שאנחנו חיים בדמוקרטיה עדיין, והוא הבין את זה מיד ואפשר.

ואז פניתי למר מנדלבליט: 'בוקר טוב, אפשר לשאול אותך שאלה?' הבן אדם נכנס להתקף היסטריה. התחיל ללכת, לא למצוא את עצמו. מה הבעיה? ממה אתה כל כך פוחד?

שאלתי אותו את השאלה 'הקשה' למה שי ניצן אמר עליו שהוא מחזיק אותו בגרון? והזכרתי לו את הפרסום שלי על כך שהתיק בעניינו לא נסגר - מה שעומד בשורש העובדה שמנדלבליט הפך ליועץ משפטי סחיט ונסחט".