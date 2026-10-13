יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על גיא הוכמן

גיא הוכמן במשחק של נבחרת ישראל ( צילום: יח"צ )

מהסרטונים המצחיקים שהפכו אותו לכוכב רשת, דרך המעצר בדובאי והבריחה מקטאר ועד ההתמודדות עם מחלת הסרטן וההתחזקות בדת: לכבוד יום הולדתו ה-38 של הקומיקאי גיא הוכמן, אספנו עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא התחיל את הקריירה כבר בגיל 16 הרבה לפני שהפך לאחד מכוכבי הרשת המוכרים בישראל, גיא הוכמן כבר הופיע על מסך הטלוויזיה. בשנת 2004, כשהיה בן 16 בלבד, גילם את איתן "קרצי" ארצי בסדרת הנוער "אדומות" ששודרה בערוץ הילדים. הוכמן, שנולד וגדל ברמת גן, למד במגמת תיאטרון בתיכון אהל שם, כך שעולם המשחק והבמה היה חלק מחייו עוד הרבה לפני שהתחיל להסתובב ברחובות עם מצלמה. 2. הוא היה לוחם ומפקד בנח"ל לפני שהחל להצחיק אנשים ברחבי העולם, הוכמן שירת כלוחם ומפקד בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל. לאחר שחרורו מצה"ל עבד בצוות בידור בכפר נופש לחיילים באשקלון, ובהמשך הדריך במשך כשנתיים בני נוער בסיכון בעמותת "אחריי!". בין כל אלה הוא גם הספיק להשלים תואר ראשון בתקשורת במכללה למינהל. 3. הדמות שהפכה אותו לכוכב רשת הייתה דווקא בחור שלא מצליח למצוא אהבה בשנת 2013 פתח הוכמן יחד עם עילי קמחי את ערוץ היוטיוב "נייס גיא", שבו גילם צעיר ישראלי שמנסה למצוא אהבה, אבל בדרך מסתבך שוב ושוב בסיטואציות מביכות ומצחיקות. הסרטון הראשון שיצרו הפך להצלחה ויראלית, ובהמשך צברו הסרטונים מיליוני צפיות. עם השנים עבר הוכמן מסרטונים מבוימים למפגשי רחוב ספונטניים.

גיא הוכמן ( (ללא קרדיט) )

4. הוא פוטר בעקבות סרטון מבוים בבני ברק

בשנת 2017 הסתובב הוכמן ברחובות בני ברק עם דגל ישראל כדי לבדוק כיצד יגיבו התושבים החרדים. בסרטון נראה רוכב אופנוע ששובר את מקל הדגל, אלא שבהמשך התברר שהסצנה הייתה מבוימת. הפרסום עורר סערה גדולה, הסרטון הוסר והוכמן והצלם פוטרו מעבודתם ב"רשת". בהמשך התנצל הוכמן על האירוע, הודה שטעה ואף הגדיר אותו כאחת הטעויות הגדולות בקריירה שלו.

5. הוא נעצר בדובאי בגלל מצלמה

בדצמבר 2020, זמן קצר לאחר חתימת הסכמי אברהם, הגיע הוכמן לדובאי והפך לאחד הקומיקאים הישראלים הראשונים שהופיעו במדינה. אלא שהביקור קיבל תפנית לא צפויה כאשר נעצר בידי הרשויות המקומיות בעקבות צילום בציוד מקצועי במקום ציבורי. אחרי הבירור מול הרשויות הוא שוחרר, וחזר לישראל .

6. הוא נאלץ לברוח מקטאר בעקבות איומים

במונדיאל 2022 הגיע הוכמן לקטאר כדי לצלם סרטונים עם אוהדי כדורגל ממדינות שונות, כולל כאלה שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל. הסרטונים הפכו לוויראליים, אבל לא כולם אהבו את ההומור. בתקשורת הערבית הופצו תמונות שלו במדי צה"ל, לצד האשמות ואזהרות מפני נוכחותו במדינה. בעקבות החשש לפגיעה בו החליט לקצר את הביקור ולחזור לישראל מוקדם מהמתוכנן.

7. הוא התמודד עם סרטן אבל לא ויתר על ההומור

ביולי 2023 חשף הוכמן כי אובחן עם סרטן האשכים ונאלץ לעבור ניתוח לכריתת אשך. גם ברגע המפחיד הזה הוא לא איבד את חוש ההומור, וכתב לעוקביו: "גילו לי סרטן. באשכים. כי אם כבר סרטן, אז שיהיה מצחיק". הוכמן שיתף את הציבור בהתמודדות האישית שלו, ובהמשך ניצל את החשיפה כדי לעודד גברים להיות מודעים לבריאותם ולהיבדק.

גיא הוכמן ( גיא הוכמן בראיון לסרוגים )

8. התאונה של אמו הפכה אותו לפעיל חברתי

בשנת 2023 עברה משפחת הוכמן טלטלה נוספת, כאשר אמו רחל נפגעה באורח קשה מרוכב קורקינט חשמלי בתל אביב וסבלה מפגיעת ראש קשה. בעקבות התאונה החל הוכמן להיאבק בתופעת הרכיבה המסוכנת על כלים חשמליים, העלה את הנושא ברשתות החברתיות ואף הגיע לכנסת כדי לקדם שינוי. המאבק שלו השתלב במהלכים שהובילו להסדרת לוחיות רישוי לקורקינטים ולאופניים חשמליים.

9. הבן שלו נולד בדיוק ביום ההולדת שלו

אחד הסיפורים המרגשים בחייו התרחש ב-13 באוקטובר 2023, שישה ימים בלבד לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל. הוכמן, שהיה אז בשירות מילואים, הגיע לבית החולים כדי להיות לצד אשתו אביה בלידת בנם השני. התזמון היה מיוחד במיוחד: הבן עוז נולד בדיוק ביום הולדתו ה-35 של אביו. הוכמן שיתף את ההתרגשות ברשתות החברתיות וכתב: "איזה יהודי תותח, נולד בול בתאריך של אבא".

10. אחרי 7 באוקטובר הוא החל לשמור שבת

לצד ההומור והסרטונים, השנים האחרונות הביאו איתן גם שינוי רוחני בחייו של הוכמן. במרץ 2024 הודיע כי החליט לשמור שבת לראשונה בחייו, ואף קרא לעוקביו להצטרף אליו ולשמור שבת למען אחדות עם ישראל. בהמשך סיפר כי מאז מתקפת 7 באוקטובר התחזקה אצלו הזהות היהודית, וכי הוא החל ללכת לבית הכנסת בכל שבת עם בנו. לדבריו, האירועים הקשים שעברה המדינה גרמו לו להתחבר מחדש ליהדות ולמסורת.