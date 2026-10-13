רשות המים בעדכון מדאיג

חטיבת השירות ההידרולוגי ברשות הממשלתית למים ולביוב מפרסמת את דוח סיכום עונת הגשמים 2025/26 ומאפייניה ההידרולוגיים, המציג תמונה מורכבת ומדאיגה של מקורות המים הטבעיים בישראל.

על פי הנתונים, כמות הגשם המצטברת בפריסה הארצית עמדה על כ-95% מהממוצע הרב-שנתי. בעוד שבבאגן החוף ובאגן ירקון-תנינים נמדדו כ-100% מהממוצע, באגן הכנרת נמדדו כ-90% ובגליל המערבי כ-85% בלבד. ברשות המים מבהירים כי הממוצע הארצי אינו משקף את המצב בשטח, שכן מקורות המים בצפון עדיין סובלים מהשלכותיה החריפות של שנת הבצורת הקיצונית ב-2024/25.

באגן הכנרת ניכרת השפעה קשה במיוחד: נפח המים הזמינים המצטבר בכנרת מתחילת העונה ועד סוף אפריל עמד על כ-142 מלמ"ק. בחיבור לעונת הבצורת הקודמת, הסתכם נפח המים הזמינים בשתי העונות בכ-208 מלמ"ק בלבד – הנתון הנמוך ביותר שנרשם במאה שנות מדידה.

מפלס הכנרת החל את השנה ההידרולוגית ברום של 213.08- מטרים, הגיע לשפל עונתי של 213.45- מטרים באמצע דצמבר, ועלה ב-94 ס"מ בלבד לשיא עונתי של 212.51- מטרים בתחילת מאי – מרחק של 3.71 מטרים מהקו האדום העליון ו-49 ס"מ בלבד מעל הקו האדום התחתון. גם זרימות הנחלים והמעיינות בצפון ירדו משמעותית; בירדן נרשמה ספיקה של כ-80% מהממוצע הרב-שנתי, במעיין הדן 94%, ובבניאס 90%.

לעומת הגירעון המתמשך בצפון, דרום הארץ ומזרחה התאפיינו בריבוי חריג של אירועי גשם עוצמתיים ושיטפונות. באירוע חריג במיוחד בסוף אפריל במדבר יהודה ובצפון-מזרח הנגב, ירדו יותר מ-50 מ"מ גשם בתוך כשעה וחצי – אירוע שהוגדר על ידי השמ"ט כבעל תקופת חזרה של כמאתיים שנה.