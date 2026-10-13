רשות המים בעדכון מדאיג

חטיבת השירות ההידרולוגי ברשות הממשלתית למים ולביוב מפרסמת את דוח סיכום עונת הגשמים 2025/26 ומאפייניה ההידרולוגיים, המציג תמונה מורכבת ומדאיגה של מקורות המים הטבעיים בישראל.
על פי הנתונים, כמות הגשם המצטברת בפריסה הארצית עמדה על כ-95% מהממוצע הרב-שנתי. בעוד שבבאגן החוף ובאגן ירקון-תנינים נמדדו כ-100% מהממוצע, באגן הכנרת נמדדו כ-90% ובגליל המערבי כ-85% בלבד. ברשות המים מבהירים כי הממוצע הארצי אינו משקף את המצב בשטח, שכן מקורות המים בצפון עדיין סובלים מהשלכותיה החריפות של שנת הבצורת הקיצונית ב-2024/25.
באגן הכנרת ניכרת השפעה קשה במיוחד: נפח המים הזמינים המצטבר בכנרת מתחילת העונה ועד סוף אפריל עמד על כ-142 מלמ"ק. בחיבור לעונת הבצורת הקודמת, הסתכם נפח המים הזמינים בשתי העונות בכ-208 מלמ"ק בלבד – הנתון הנמוך ביותר שנרשם במאה שנות מדידה.
מפלס הכנרת החל את השנה ההידרולוגית ברום של 213.08- מטרים, הגיע לשפל עונתי של 213.45- מטרים באמצע דצמבר, ועלה ב-94 ס"מ בלבד לשיא עונתי של 212.51- מטרים בתחילת מאי – מרחק של 3.71 מטרים מהקו האדום העליון ו-49 ס"מ בלבד מעל הקו האדום התחתון. גם זרימות הנחלים והמעיינות בצפון ירדו משמעותית; בירדן נרשמה ספיקה של כ-80% מהממוצע הרב-שנתי, במעיין הדן 94%, ובבניאס 90%.
לעומת הגירעון המתמשך בצפון, דרום הארץ ומזרחה התאפיינו בריבוי חריג של אירועי גשם עוצמתיים ושיטפונות. באירוע חריג במיוחד בסוף אפריל במדבר יהודה ובצפון-מזרח הנגב, ירדו יותר מ-50 מ"מ גשם בתוך כשעה וחצי – אירוע שהוגדר על ידי השמ"ט כבעל תקופת חזרה של כמאתיים שנה.
הגשמים העזים הובילו לשיטפונות כבדים, ובנחל צאלים נמדדה ספיקת שיא היסטורית של 570 מ"ק לשנייה – השיא הגבוה ביותר שנמדד בנחל מאז תחילת המדידות. מפלס המים בנחל זינק בכארבעה מטרים בתוך חצי שעה בלבד.
בתוך כך, בים המלח נרשמה התמתנות בקצב ירידת המפלס, שירד מתחילת העונה ב-18 ס"מ בלבד – קצב איטי בכיותר משליש בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
מנהל רשות המים, יחזקאל ליפשיץ, התייחס לנתונים ואמר: "עונת הגשמים האחרונה ממחישה היטב את הפער שיכול להיווצר בין נתון המשקעים הארצי לבין מצב מקורות המים בפועל. גם כאשר כמות הגשם מתקרבת לממוצע, מקורות המים ממשיכים לשאת את ההשפעה של שנת הבצורת הקודמת. במקביל, בדרום ראינו עונה יוצאת דופן במספר אירועי השיטפונות ובעוצמתם. הנתונים מדגישים את החשיבות של ניטור רציף, חיזוי, תכנון ארוך טווח וניהול גמיש של מקורות המים במדינת ישראל".