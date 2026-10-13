בן גביר מסרב להגיב: "על רבנים אני לא מדבר, יגידו עליי מה שיגידו"

הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, תקף בתקופה האחרונה את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר שוב ושוב, ואמר שאסור להצביע למי שעולה להר הבית.

בדברים שנשא, אמר הראשון לציון: "יש אנשים שמדברים ומושכים את הצעירים בכל מיני סיסמאות, אבל בפועל מה הם עושים? שום דבר. רק דיבורים דיבורים, והצעירים מתלהבים".

הרב התייחס ישירות לסוגיית העלייה להר הבית והוסיף: "אני הזהרתי כמה פעמים שאסור לעלות להר הבית... למחרת, דווקא - ההוא בן גביר עלה להר הבית, נגד דעת כל גדולי ישראל מכל החוגים.

"איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר בריש גליי בגאווה ובבוז, מבזה כל גדולי ישראל ועולה ככה להר הבית? חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה".

הבוקר (שלישי) התראיין בן גביר ברדיו 'קול ברמה' התייחס לכך ואמר כי הוא אינו מוכן להתבטא נגד רבנים.