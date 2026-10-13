שבועיים לבחירות: יועז הנדל החליט על מי הוא ימליץ לראשות הממשלה

( פלאש90 )

יו"ר מפלגת "המילואימניקים", השר לשעבר יועז הנדל, מציב קווים אדומים ברורים לקראת הקמת הקואליציה הבאה ומביע ביטחון מלא ביכולתה של מפלגתו לעבור את אחוז החסימה ואף להפתיע בתוצאות הבחירות.

בריאיון שערך בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות", התייחס הנדל לאסטרטגיית ההמלצות וההצטרפות לממשלה ביום שאחרי ההצבעה. "הכלל שאני קבעתי הוא שמי שמביא הכי הרבה מנדטים ציוניים – אנחנו נמליץ עליו, חד וחלק", הצהיר הנדל. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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הנדל הבהיר כי לא יאפשר הקמת קואליציה הצעונה על סיעות שאינן ציוניות או על הקצוות הפוליטיים. "לא נשב ב-61 של נתניהו עם מפלגות חרדיות, וגם לא נשב ב-61 עם מפלגות ערביות", הדגיש. "אבל מי שיביא מנדטים ציוניים בהחלט נשב שם. כל מי שמביא מנדטים ציוניים ומצליח לייצר ממשלה ציונית – אנחנו שם".

כשנשאל על הנתונים בחלק מהסקרים שבהם מפלגתו אינה עוברת את רף אחוז החסימה, דחה הנדל את התחזיות והציג תחזית אופטימית בהרבה. "נעבור את אחוז החסימה – ועם 8-7 מנדטים", אמר נחרצות.