עוקץ את מקלמור? סולן מטאליקה תוקף: "בלי בולשיט פוליטי"

סולן להקת המטאל האגדית מטאליקה, ג'יימס הטפילד, יצא בסוף השבוע האחרון בהתבטאות נגד תופעת הפוליטיזציה של מופעי המוזיקה. במהלך הופעה של הלהקה בלאס וגאס, פנה הטפילד אל עשרות האלפים בקהל והבהיר כי מבחינתו, הבמה מיועדת קודם כול למוזיקה ולחיבור בין אנשים – ולא לקידום אג'נדות אישיות.

"אם אתם לא גרים בווגאס, כנראה שעשיתם דרך ארוכה כדי לבלות קצת זמן עם מטאליקה", אמר הסולן למעריצים הנרגשים. "ואני רק רוצה להגיד: מטאליקה לא כאן, כמו כמה אומנים אחרים, כדי להשפיע עליכם עם הבולשיט שלהם".

הטפילד המשיך והדגיש את תפקידה של המוזיקה היא מפלט מהמציאות היומיומית: "אנחנו כאן כדי לשכוח מכל החרא שבחוץ. האג'נדה של מטאליקה היא אהבה, אנרגיה ומוזיקה כבדה, בייבי!".

על אף שהסולן נמנע מלנקוב בשמותיהם של אומנים מסוימים או להתייחס לאירוע ספציפי, עקיצתו החריפה מגיעה בתקופה סוערת במיוחד בתעשיית המוזיקה העולמית.

בשנה האחרונה, לא מעט מוזיקאים ואומנים מובילים מנצלים את הופעותיהם ואת הבמות המרכזיות בעולם כדי להביע עמדות פוליטיות וחברתיות נוקבות – בדגש על התבטאויות שונות בנוגע לישראל ולמלחמה במזרח התיכון, כמו בהופעתו של הראפר מקלמור. דבריו של הטפילד מציבים גבול ברור ומזכירים לחובבי הרוק והמטאל את המהות הבסיסית שלשמה התכנסו.