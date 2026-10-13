הסתיים האירוע בנתב"ג: נשלל החשד לאירוע בטחוני

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החשש הביטחוני בנמל התעופה בן גוריון הוסר: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר על סיום האירוע במטוס חברת "דלתא" (Delta) ועל חזרה מלאה לשגרה.

כזכור, מוקדם יותר הבוקר התקבל דיווח על אודות ממצא חשוד במטוס החברה שנחת בישראל. בעקבות הדיווח הופעלו נהלי הבטיחות והמטוס הועבר מיד לעמדת חנייה מרוחקת.

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כלל הנוסעים הורדו מורדים מהמטוס בשלום, וצוותי הביטחון של נתב"ג פתחו בסריקה יסודית ומקיפה של כלי הטיס.

כפי שהערריכו גורמי המקצוע מראש, הבדיקות הוכיחו כי מדובר בהתרעת שווא. מטעם דוברות רשות שדות התעופה נמסר כי המטוס נסרק ביסודיות על ידי גורמי הביטחון של נתב"ג, והאירוע הסתיים ללא ממצאים חריגים תוך חזרה מלאה לשגרה.