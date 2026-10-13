צה"ל על העב"מ בצפון: "לא מדובר ברחפן או כטב"מ"

העצם החשוד ( דובר צה"ל )

אחרי 3 ימים: דובר צה"ל התייחס הבוקר (שלישי) לעצם הבלתי מזוהה שנצפה בצפון במוצ"ש האחרון, זאת לאחר תחקרי מעמיק. לדבריהם, לא ניתן לקבוע בוודאות את מקור העב"מ, אך הובהר כי לא מדובר ברחפן או כטב"מ.

"בתום תחקיר מעמיק שבוצע בצה״ל בעקבות האירוע, ההערכה המסתמנת היא כי ככל הנראה מדובר בעצם בעל מאפיינים של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם" נאמר. "בשלב זה, לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו. ניתן לקבוע כי לא מדובר ברחפן או כטב״מ, וייתכן כי מדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח מדינת ישראל".

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