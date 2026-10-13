צה"ל על העב"מ בצפון: "לא מדובר ברחפן או כטב"מ"

אחרי 3 ימים: דובר צה"ל התייחס הבוקר (שלישי) לעצם הבלתי מזוהה שנצפה בצפון במוצ"ש האחרון, זאת לאחר תחקרי מעמיק. לדבריהם, לא ניתן לקבוע בוודאות את מקור העב"מ, אך הובהר כי לא מדובר ברחפן או כטב"מ.
"בתום תחקיר מעמיק שבוצע בצה״ל בעקבות האירוע, ההערכה המסתמנת היא כי ככל הנראה מדובר בעצם בעל מאפיינים של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם" נאמר. "בשלב זה, לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו. ניתן לקבוע כי לא מדובר ברחפן או כטב״מ, וייתכן כי מדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח מדינת ישראל".
בצה"ל הסבירו כי "העצם זוהה על ידי תצפיות ומערכות הגילוי של חיל האוויר, אשר עקבו אחריו והכווינו את הכוחות בשטח במסגרת הטיפול באירוע. במקביל, וכבכל אירוע, התבצע חיזוק בהגנה בישובים כולל מחלקות ההגנה עד אשר יסתיימו כלל הבדיקות בהקשר זה. נכון לשעה זו, העצם טרם אותר בשטח, לא חלו שינויים בהנחיות לעורף".
עוד התייחסו לריבוי הדיווחים על גילויי שווא ויירוטים בזמן האחרון. "חיל האוויר עוסק לאורך כל המלחמה בגילוי ויירוט רב זירתי שבראשית הצירים - בטחון האזרחים ובטחון הכוחות הפרוסים בעומק השטח" הובהר. "ההבדל בין רחפן לציפור הינו קטן מאוד, ועל כן לא נלקחים סיכונים - וברגע זיהוי האיום מבוצע תהליך מהיר עד ליירוט המטרה".
בסיכום נאמר כי "צה"ל ממשיך לבצע סריקות במרחב, באוויר ובקרקע תוך בחינה מתמדת של מערכות הגילוי על מנת לשפר את יכולות הזיהוי והפקת לקחים מאירועחם מבצעיים מסוג זה".