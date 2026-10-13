ינון מגל מעריך: זה מה שיקרה אם נתניהו יפסיד בבחירות

ינון מגל ( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

מגיש 103fm ינון מגל, התייחס הבוקר (שלישי) לדרמה במשפט נתניהו ואמר: "אם נתניהו חס וחלילה יפסיד בבחירות ויפרוש - חד משמעית יהיה זיכוי ותהיה הגנה מין הצדק. אין שוחד".

נזכיר כי אמש הסתיים יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. עו"ד חדד הציג בבית המשפט פרוטוקולים משתי ישיבות - אחת שבה מנדלבליט אישר לחקור את הזוג אלוביץ' בחשד לשוחד לראש הממשלה, ואחת שבה אושרה החקירה באזהרה של ראש הממשלה. לטענת חדד, זהו האישור הרשמי שניתן לחקירה לראש הממשלה, אך מנדלבליט הבהיר כי מהציטוטים על החקירה של נתניהו ברור שלא מדובר בדיון ראשוני בחשדות נגד נתניהו, וקדם לכך הליך בדיקה בנוגע לראש הממשלה והוצגו כבר חומרים בנושא. הוא הדגיש גם כי היה לו חשוב לנסח את האזהרה לנתניהו. חדד שאל אותו האם האזהרה כללה חשד לשוחד, ומנדלבליט השיב כי למיטב זכרונו דובר על נוסח עמום יותר של "עבירות מטוהר המידות".

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חדד העיר כי הזהירות בעניין עבירת שוחד הייתה במקומה: "חקירת ראש הממשלה בחשד לשוחד בתיק 4000 שאחר כך קורס". מנדלבליט תיקן אותו ואמר: "אתה אמרת שהוא קרס". בהמשך לחילופי דברים בין התובעת תירוש לעו"ד חדד על סעיף השוחד, מנדלבליט הוסיף: "סליחה שאני מעיר, כל הדברים נובעים מהערות שלך, זה לא שאלות, זה הערות שלא מובילות לשאלה".

בשלב זה חדד כעס ותקף את מנדלבליט: "ככה נראה אישור של יועץ משפטי לממשלה לפתיחת חקירה? זה אישור?!". היועמ"ש לשעבר ענה: "אני מקבל את זה, אולי היה צריך לגלות יותר, זה לא משמח אותי. מהצד השני עולה מפה שאני זוכר שאישרתי לחקור את ראש הממשלה באזהרה".