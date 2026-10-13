"אתה אדם אמיץ": כוכב "המשרד" הפתיע את הפעיל למען ישראל

עבור מי שפוקד את המוקדים המרכזיים והסוערים ביותר בארצות הברית, הדמות של "איש הדגל" כבר הפכה למוכרת במיוחד: אקטיביסט הרשת שנוהג להתייצב בגאון כשהוא אוחז בידו אחת את דגל ארצות הברית ובשנייה את דגל ישראל, אל מול הפגנות, מחאות ותשומת לב ציבורית רבה.

אלא שב-7 באוקטובר השנה, בעת שהתייצב בלב קמפוס אוניברסיטת קולומביה – אחד ממוקדי החיכוך הסוערים ביותר בארה"ב מאז פרוץ המלחמה – התרחש מפגש בלתי צפוי שריגש אותו במיוחד.

בעודו עומד עם הדגלים, ניגש אליו אדם שהיה נראה לו מוכר מראש, אך לא עטה מניירות של כוכב גדול. "אני רק רוצה לומר לך שלום, קוראים לי אנדי, ואני עוקב אחריך באינסטגרם", פנה אליו העובר ושב, והוסיף מילות חיזוק חמות: "אתה אדם אמיץ. אני גר בלוס אנג'לס, אני שחקן – הייתי ב'המשרד', גילמתי את דיוויד וואלס".

האיש שמאחורי הפנייה המרגשת הוא השחקן אנדי באקלי, המוכר מיליוני מעריצים ברחבי העולם בזכות תפקידו האייקוני כסמנכ"ל (ובהמשך מנכ"ל) חברת "דאנדר מיפלין" בסדרה המצליחה "המשרד".

התרגשותו של "איש הדגל" מהמחווה היתה רבה. ברגע של מתיחות גדולה בקמפוסים האמריקניים, התמיכה הפומבית והחמה מצד כוכב הוליוודי מעניקה זריקת מרץ וחיזוק משמעותי לפעילות ההסברה שלו למען מדינת ישראל.