שלמה פילבר: זה מספר המנדטים שגוש נתניהו יקבל בבחירות

הסוקר ואיש האסטרטגיה שלמה פילבר מגיב למתקפות ולשמחה לאיד בעקבות פרסום הסקר האחרון, ומבהיר מהו לדעתו פוטנציאל המנדטים האמיתי של גוש הימין בבחירות הקרובות.

בציוץ שפרסם בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, דחה פילבר את הטענות נגדו והדגיש את תחזיתו המקורית. "אחרי הסקר אתמול יצאו כל עכברי המקלדת מחוריהן עם דליים של שמחה לאיד, ו'אמרנו לכם שהוא יוריד את הסקרים'. אז הבהרה חשובה: התחזית שלי הייתה ועודנה כי פוטנציאל תוצאות הבחירות של גוש הימין עומד בסבירות גבוהה על 63-64 מנדטים".

פילבר הסביר את השינוי שנרשם בנתונים בשבועיים האחרונים כתוצאה ממסעות הפרסום של המפלגות הקטנות. "כל המפלגות יצאו לקמפיינים מסיביים שבהם מושקעים בפרסום מיליונים רבים", ציין. "התוצאה היא שמפלגות קטנות שאין סיכוי שיעברו את אחוז החסימה החלו 'להתנפח' – אח"י הוסיפה כמה אלפי קולות, נעם לישראל מתקרבת לאחוז החסימה עם כ-30,000 קולות, והציבור החרדי הוסיפה עוד כמה עשרות אלפי קולות. תוסיפו לזה את 'עמך ישראל' ששורפת כרגע כ-70,000 קולות ימין ומספר דומה אצל הכלכלית – וקיבלתם את הפער החסר".