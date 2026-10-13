סקרים פנימיים: זה מספר המנדטים האמיתי של גוש הימין

בעוד שבועיים בדיוק יתקיימו הבחירות הגורליות במדינת ישראל. על פי הסקרים האחרונים לאף אחד מהגושים אין 61 מנדטים, הנחוצים להקמת ממשלה.

אלא שלטענת גורמים בליכוד יש אפשרות שגוש נתניהו יגיע ל-61 מנדטים לאחר הבחירות. על פי אותם גורמים, בתרחיש שבו המפלגות של יועז הנדל, ירון זליכה ועופר וינטר יפרשו מהמרוץ לפני הבחירות, עשוי הגוש להגיע אף ל-63 מנדטים, כך דיווחה היום (שלישי) אנה ברסקי במעריב.

בליכוד מעריכים כי גם אם המפלגות הללו יישארו במרוץ אך ייחלשו משמעותית בעקבות הקמפיין נגדן, מספר הקולות שיאבדו לגוש עשוי להיות קטן יותר. מנגד, אם ביום הבחירות הן לא יעברו את אחוז החסימה ו"ישרפו" יחד קולות בהיקף של שניים עד שלושה מנדטים, הדבר יפגע בגוש הימין.

למרות זאת, לפי הערכות, בתרחיש כזה עשוי גוש נתניהו להגיע ל-61 מנדטים.