דרמה בנתב"ג: דיווח על פצצה במטוס שנחת בישראל

( יוסי אלוני / פלאש90 )

דרמה ביטחונית התרחשה הבוקר בנמל התעופה בן גוריון, בעקבות דיווח אנונימי שהתקבל על אודות פצצה שהוטמנה כביכול במטוס של חברת התעופה האמריקנית "דלתא" (Delta) אשר נחת בישראל מארצות הברית. מיד עם נחיתתו של המטוס, הופעלו נוהלי החירום ובחמ"ל הביטחון של נתב"ג הוחלט שלא לקחת סיכונים: המטוס הופנה והועבר באופן מיידי לעמדת חנייה מרוחקת ומבודדת בשטח השדה, תוך הרחקתו מיתר כלי הטיס והתרמינלים.

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בשלב זה הורדו כלל הנוסעים מן המטוס באופן מבוקר ובטוח, וצוותים מיומנים של גורמי הביטחון החלו בביצוע סריקה ביטחונית מקיפה וקפדנית במטוס ובכבודת הנוסעים.

על אף שממערכת הביטחון נמסר כי הערכה הרווחת היא שמדובר בהודעת שווא ובאזעקת סרק, פועלים גורמי האכיפה והביטחון על פי מלוא נהלי הבטיחות המחמירים, עד לסיום הבדיקה וזיכוי מלא של המטוס.