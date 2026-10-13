אימה בלונה פארק: נוסע ברכבת הרים התנתק ממושבו - ונפל אל מותו 

רכבת ההרים "גוליית" ( שאטרסטוק )

אסון קשה בלונה פארק בארה"ב: גבר נהרג הלילה (בין שני לשלישי) אחרי שהתנתק ממושבו ברכבת הרים בפארק השעשועים "Six Flags Over Georgia" שבאטלנטה, ונפל אל מותו. מספר בני אדם נוספים נפצעו בתקרית, ככל הנראה לאחר שהנוסע פגע בהם.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, האירוע התרחש ברכבת ההרים "גוליית", הנחשב כמתקן הגדול ביותר בפארק, בגובה של 61 מטר. עדי ראייה סיפרו כי הנוסע התנתק מהקרון שלפניהם ופגע בקרון שלהם מספר פעמים, כשחלק מהנוסעים נפגעו גם כן. האירוע הסתיים כשגופתו של הגבר נפלה על גג של מתקן אחר המוצב בסמוך לרכבת ההרים. בראיון לרשת WXIA, שני עדי ראייה סיפרו כי האיש שנהרג היה ברכב ההרים יחד עם בנו, בזמן שאשתו ובתו צפו בהם מהקרקע. לדבריהם, "הייתה לנו חוויה נהדרת, ואז פתאום צרחנו 'אלוהים, מה קורה?". עם זאת, הובהר כי לפני תחילת הנסיעה העובדים שהפעילו את המתקן בדקו את חגורות הבטיחות של כל הנוסעים - כולל אלו של הנוסע שנפל אל מותו.

במשטרה המקומית פתחו בחקירת נסיבות האירוע, אך בשלב זה טרם ברור מדוע האיש נפל מהקרון. בעקבות האסון, רשת Six Flags הודיעה כי היא עוצרת את פעילותן של תשע רכבות הרים בשישה פארקים שונים שלה ברחבי ארה"ב, כאמצעי זהירות עד להשלמת החקירה. רכבות ההרים שייסגרו הן מדגם זהה לרכבת "גוליית" שבו התאונה התרחשה - כשיצרן רכבות ההרים, חברת "Bolliger and Mabillard" השוויצרית, תהיה מעורבת בחקירת האירוע.

"אנו מצטערים עמוקות על התקרית שבה היה מעורב מבקר בפארק שלנו היום. מחשבותינו ותנחומינו הכנים נתונים למשפחתו, לחבריו וליקיריו. אנו גם מעניקים תמיכה למבקרים ולעובדים שהושפעו מהאירוע" נמסר מהנהלת הפארק. "אנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות המקומיות בזמן שהן משלימות את חקירת האירוע. מתוך כבוד לפרטיות המשפחה, לא נמסור פרטים נוספים בשלב זה".