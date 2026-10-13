יו"ר הרשימה המשותפת מעריך: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

יו"ר הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, מציב רף ציפיות גבוה לקראת הבחירות הקרובות ומעריך כי מפלגתו יכולה להגיע לתוצאה דו-ספרתית, זאת בניגוד לתחזיות המשתקפות בחלק מהסקרים האחרונים.

בריאיון לרדיו 103FM סיפר גבארין על המאמצים המרכזיים של הסיעה ברחוב הערבי בימים אלו. "האמת היא שבתקופה הזו עיקר העיסוק שלנו הוא לעבוד עם הציבור הערבי כדי לעלות את שיעור ההצבעה, זו המשימה העיקרית שלנו היום", הסביר. "אנחנו אופטימיים שיהיה שיעור הצבעה גבוה יחסית לבחירות הקודמות, מה שבהחלט יביא לנו תוצאה טובה, תוצאה דו-ספרתית, גם אם לא רואים את זה בסקרים. לדעתי מי שירצה להחליף את הממשלה הקיצונית הנוכחית יראה שהוא יצטרך לפנות אלינו. המאמצים שלנו כרגע שתהיה רשימה משותפת, גדולה, חזקה שיכולה להשפיע על קבלת ההחלטות לאחר הבחירות".

כשמתבקש להעריך במספרים את פוטנציאל המנדטים של הרשימה, נקב ג'בארין ביעד שאפתני במיוחד. "אמרתי שאני אופטימי שנוכל להגיע באמת לתוצאה דו-ספרתית, אני חשבתי אפילו על 12 מנדטים אפשריים אם שיעורי ההצבעה בחברה הערבית יעלו כפי שאנחנו מצפים", פירט.