יו"ר הרשימה המשותפת מעריך: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

יו"ר הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, מציב רף ציפיות גבוה לקראת הבחירות הקרובות ומעריך כי מפלגתו יכולה להגיע לתוצאה דו-ספרתית, זאת בניגוד לתחזיות המשתקפות בחלק מהסקרים האחרונים.
בריאיון לרדיו 103FM סיפר גבארין על המאמצים המרכזיים של הסיעה ברחוב הערבי בימים אלו. "האמת היא שבתקופה הזו עיקר העיסוק שלנו הוא לעבוד עם הציבור הערבי כדי לעלות את שיעור ההצבעה, זו המשימה העיקרית שלנו היום", הסביר. "אנחנו אופטימיים שיהיה שיעור הצבעה גבוה יחסית לבחירות הקודמות, מה שבהחלט יביא לנו תוצאה טובה, תוצאה דו-ספרתית, גם אם לא רואים את זה בסקרים. לדעתי מי שירצה להחליף את הממשלה הקיצונית הנוכחית יראה שהוא יצטרך לפנות אלינו. המאמצים שלנו כרגע שתהיה רשימה משותפת, גדולה, חזקה שיכולה להשפיע על קבלת ההחלטות לאחר הבחירות".
כשמתבקש להעריך במספרים את פוטנציאל המנדטים של הרשימה, נקב ג'בארין ביעד שאפתני במיוחד. "אמרתי שאני אופטימי שנוכל להגיע באמת לתוצאה דו-ספרתית, אני חשבתי אפילו על 12 מנדטים אפשריים אם שיעורי ההצבעה בחברה הערבית יעלו כפי שאנחנו מצפים", פירט.
לדבריו, ברשימה המשותפת לא ממהרים להבטיח תמיכה מראש לאף אחד מראשי גוש האופוזיציה ביום שאחרי ההצבעה. "אין תמיכה אוטומטית, אנחנו לא מציעים צ'ק פתוח לאף גורם ובטח לא להנהגת האופוזיציה", הבהיר ג'בארין. "את הדברים הללו אנחנו כמובן נכריע לאחר הבחירות. אני לא מקיים היום מגע עם מפלגות האופוזיציה, אני מניח שגם הם עסוקים בקמפיין שלהם. באופן טבעי כל הצבעה שתהיה בכנסת, אנשים יצטרכו לראות האם יש רוב ומי תומך".
ג'בארין "מעריך"... ואיתו ועם רע"מ-תומכי חמאס, חיזבאללה ואיראן , איזנקוט, גולן, בנט, ליברמן ולפיד מתכוונים להקים את ממשלתם ה א נ ט י ציונית - ולאחר 7 באוקטובר!!