בנט שולף שפן מהשרוול: "זו תהיה הפתעת הבחירות"

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, מנסה להרגיע את הסערה הפוליטית שפרצה בעקבות דבריו בכנס סגור, שבהם לא שלל את האפשרות שבנימין נתניהו יכהן כשר בממשלה הבאה תחת ראש ממשלה אחר. בריאיון שערך ב-103FM לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי, הבהיר בנט את כוונתו ושלל את התרחיש מכל וכל.

"לא תהיה ממשלה עם נתניהו", הצהיר בנט נחרצות בריאיון. "נתניהו נושא באחריות אישית וישירה על ה-7 באוקטובר, הוא נגד ועדת חקירה ונגד גיוס חרדים – הוא לא יכול להמשיך דקה נוספת בתפקיד. כל מי שהיה בכנס הבין שאמרתי את הדברים אך ורק כדי להמחיש את האבסורד". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בנט הוסיף ותקף בחריפות את מדיניותו של ראש הממשלה לאורך השנים: "במשך 14 שנה נתניהו ייסד וקיבע את התפיסה שחמאס הוא נכס, יזם את העברת הדולרים והתעלם מכל האזהרות. הוא חייב ללכת הביתה, הוא נושק ל-80 ואנחנו נסתדר היטב בלעדיו. אם לא נחולל את מהפכת המשרתים שמעבירה 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים למשרתים – אין לנו פה מדינה".

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במהלך השיחה התייחס בנט לאסטרטגיה הפוליטית שלו לקראת הבחירות והביע ביטחון ביכולתו להביא לשינוי במפה הפוליטית. "אני ממוקד עכשיו להגדיל את הגוש ולפנות למעוזי ליכוד", סיפר. "גם למצביעי ליכוד יש ילדים שקורסים תחת 120 ימי מילואים, וגם הם מבינים שמדינת ישראל לא תשרוד אם לא נפרק את המדינה החרדית האנטי-ציונית שקמה בתוכנו".

לדבריו, השינוי בשטח כבר מורגש היטב: "מה שקורה כרגע בשטח ובמיוחד עם ערים ליכודיות זו תהיה הפתעת הבחירות. בקרב הצעירים העברנו אותם מבן גביר אלינו, כי הם הבינו שזו ממשלה אסונית והם לא מתכוונים להיות עבדים נרצעים ולשלם 70% מס כדי לממן השתמטות. כבר הוצאתי את נתניהו מלשכת ראש הממשלה ואדע לעשות את זה עוד פעם. לא יהיו פטורים – פטור חלקי זו השתמטות מלאה, ומי שמדבר על מו"מ עם גולדקנופף ודרעי לא ישיג כלום".