הח"כ מהליכוד מודה: "נכשלנו בזה"

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חבר הכנסת משה סעדה מציג ביקורת פנימית ונוקבת על התנהלות הליכוד לאורך השנים בכל הנוגע למינויי בכירים במערכות המדינה, לצד קריאה להמשך שינוי התפיסה בבחירת בעלי תפקידים במערכת הביטחון והמשפט. בריאיון שערך עם מוריה מיכאלי ומנחם מן בתכנית "יומן לילה" ברדיו גלי ישראל, התייחס סעדה למדיניות המינויים ההיסטורית של המפלגה. "הליכוד בעבר נכשל במינויים", אמר סעדה. "לצערי אנחנו תמיד מינינו מישהו משמאל העיקר שהוא 'יהיה בסדר איתנו'".

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סעדה הבהיר כי הוא מוביל קו הדורש מינויים בעלי זהות ערכית ברורה. "אני תמיד אמרתי שאני רוצה איש אידיאולוגי", הסביר. "שאלו אותי את מי, ואמרתי אנשים כמו זיני, שהוא בדיוק דוגמה ומופת לאיש ערכי, ציוני ולאומי, ואחר כך גופמן – ככה שינינו את תפיסת העולם שלנו".

בהמשך דבריו התייחס סעדה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, ותקף בחריפות את תפקודו בתקופת כהונתו. "מנדלבליט הגיע מבית לאומי, אך מנדלבליט הוא איש חלש ופחדן", הטיח סעדה. "הוא לא עמד בפרץ מול שי ניצן ומול מערכת שלמה ששמה את ראש הממשלה על הצלב".