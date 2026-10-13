אירוע חריג ומטריד התרחש השבוע בטיסה של חברת דלתא איירליינס, כאשר השחקנית סלמה בלייר בת ה-54 התפרעה באלימות במהלך הטיסה, ניסתה לפתוח את דלת המטוס באוויר, הכתה דייל אחד ונשכה דייל נוסף. האירוע הסתיים בנחיתת חירום ובאשפוזה של השחקנית.

על פי דיווח של אתר TMZ, האירוע התרחש בתחילת השבוע בטיסה שהייתה בדרכה לנמל התעופה הבינלאומי ג'ון פ' קנדי בניו יורק. בלייר, המוכרת מסרטים כמו "לא רק בלונדינית" ו"משימה בלתי אפשרית 2", ניסתה לפתוח את דלת המטוס בזמן שהמטוס היה באוויר, מה שהוביל לעימות אלים עם אנשי הצוות.

הקלטות רשת הקשר חושפות את חומרת האירוע

בהקלטות של רשת הקשר שהגיעו לידי TMZ, נשמעים גורמים רשמיים מבקשים להזעיק צוות רפואי לשער העלייה למטוס בעקבות דיווחים על פציעות קלות, ביניהן אף מדמם וסימני נשיכה. מרשות שדות התעופה של ניו יורק וניו ג'רזי מסרו כי שני אנשי צוות אוויר דיווחו שנפצעו, ואחד מהם אף פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

בהקלטות צוין גם כי בלייר הטיחה את ראשה במחיצה במטוס במהלך האירוע. שוטרים המתינו לה עם נחיתת המטוס, והיא נעצרה ונלקחה לבית חולים לצורך בדיקה רפואית. נכון לכתיבת שורות אלה היא עדיין מאושפזת, וה-FBI פתח בחקירה של התקרית.

"אירוע רפואי חירום" - ההסבר הרשמי

נציג מטעמה של בלייר מסר ל-TMZ הסבר רשמי לאירוע: "סלמה חוותה אירוע חירום רפואי שהוביל להתנהגות המיוחסת לה. עם הנחיתה היא קיבלה טיפול רפואי מיידי, וכעת מצבה יציב". עם זאת, עדיין לא ברור מה בדיוק גרם לאירוע הרפואי שהוביל להתנהגותה הקיצונית של השחקנית.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים חריגים בטיסות שהתרחשו בתקופה האחרונה, ומעלה שאלות לגבי הטיפול באירועים רפואיים במהלך טיסות. רשויות התעופה בארצות הברית צפויות לבחון את הפרוטוקולים הקיימים לטיפול במצבים דומים.

בלייר, שהתמודדה בשנים האחרונות עם אבחנה של טרשת נפוצה ושיתפה בגלוי את הציבור במאבקה במחלה, זכתה לתמיכה רבה מצד מעריציה לאורך השנים. כעת, רבים מביניהם מביעים דאגה למצבה ומקווים שתקבל את הטיפול הרפואי הנדרש.