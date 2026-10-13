התפללו לרפואתם: אלו התלמידים שנפצעו בטיול בצפון

בעקבות האסון הכבד שאירע ברכס רמים, קוראים בני המשפחות ותושבי מעלות לציבור הרחב להתאחד בתפילה לרפואתם השלמה והמהירה של נפגעי האירוע המאושפזים בבתי החולים בצפון.

קהילת מעלות פרסמה הבוקר את רשימת השמות העדכנית לתפילה:

רועי בן חוה

רועי בן הילה

נדב בן רעות

ינון ישראל בן פני

יאיר ישראל בן יפעת

יפתח בן עדי

יהודה אריה בן שפרה ציונה

יאיר משה בן שפרה ציונה

דוד בן שמחה

איתן בן רעות

איתי דב בן איילת

הרב יעקב בן רינה

שילה בן רעות

נבו בן מיטל

ישי צבי אלימלך בן חנה תרצה

יוסף בן שפרה

ברוך משה בן יעל

ישי בן נירית

האסון התרחש במהלך טיול של תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית "אורט מעלות" באזור רכס רמים שבגליל העליון. מתחקיר ראשוני עולה כי במהלך ההפסיקה בטיול נמצא פריט אמל"ח – ככל הנראה פצצת מצרר של ארגון הטרור חיזבאללה שנותרה בשטח – אשר הוכנסה לתיקו של אחד התלמידים והתפוצצה. כתוצאה מהפיצוץ הקטלני נהרג תלמיד הישיבה אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, ונפצעו כ-19 תלמידים ומורים נוספים בדרגות פציעה שונות.