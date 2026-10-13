תכננו פיגועים נגד כוחותינו: חמישה מחבלים חוסלו בעזה

צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) כי חיסל חמישה מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני בשתי תקיפות שבוצעו בימים האחרונים בדרום רצועת עזה.

על פי הודעת הצבא, המחבלים עסקו בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ובשיקום היכולות הצבאיות של ארגוני הטרור.

התקיפה הראשונה בוצעה ביום ראשון במרחב ח'אן יונס, בעת ששלושה פעילים בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי נפגשו, על פי צה"ל, לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות הביטחון.

בין המחבלים שחוסלו: מחמד אבו חג'אג, ששימש פעיל הנדסה בארגון; יוסף אבו רזק, סגן ראש חוליה; ועבדאלחמיד ג'אדאללה, פעיל במערך הרקטי.

בתקיפה נוספת שבוצעה אתמול (שני) בדרום הרצועה חיסל חיל האוויר שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח של חמאס: צאלח אלדין איאד עבד אלחמיד ועז אלדין איאד דיאב ברהום.

לפי הודעת דובר צה"ל, החמישה פעלו בתקופה האחרונה לקידום פעולות טרור ולשיקום התשתיות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.

בצה"ל הדגישו כי התקיפות בוצעו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שנשקף מהמחבלים.

עוד נמסר כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, וכי הצבא ימשיך לפעול להסרת כל איום מיידי על כוחותיו ועל אזרחי ישראל.